Migranten willkommen - Autor werden bei indayi edition

Gerade Menschen mit Migrationshintergrund brauchen bei der Buchveröffentlichung besondere Unterstützungen beim Lektorat. indayi edition möchte nicht, dass dies ein Hindernis für gute Werke und Ideen ist. Es gibt überall in der Welt Menschen mit genialen Texten, aber sie passen nicht zu den konventionellen Verlagen. So erfährt niemand davon. Deswegen will indayi diesen Autoren durch die Übersetzung solcher Werke in die „Goethesprache“ eine Stimme geben. Auch möchten wir dadurch den Lesern tolle und kreative Bücher nahe bringen, die die Welt anders darstellen. So trägt die deutsche Sprache dazu bei, die Welt ein Stückchen besser zu machen.Wir wollen die deutsche Sprache als Integrationsinstrument nutzen. Denn unser Ziel ist es, dass die deutsche Sprache die Welt der Literatur zusammenbringt. Dadurch soll Literatur Menschen zusammenbringen. Deswegen möchten wir Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ermutigen, auf Deutsch zu schreiben.Es ist uns ein persönliches Anliegen, unkonventionelle Literatur zu fördern. Alles, was den Menschen helfen kann, wird bei uns veröffentlicht. Auch wenn es gerade kein Trendthema ist, oder sogar tabuisiert wird. Außerdem liegt uns Literatur von Menschen mit Migrationshintergrund am Herzen. Denn uns faszinieren ihre Erfahrungsberichte, Romane, Erzählungen, Rezepte, ihr Humor und ihre Kultur. Sie haben einen frischen Blick auf die Gesellschaft, aktuelle Fragen und “die Deutschen”. Unser Ziel ist es, Bücher herauszugeben, die der Verständigung zwischen den Kulturen dienen. Denn sie sollen die Menschen dazu bringen, die Welt und sich selbst besser zu verstehen. Gute, unkonventionelle Bücher, die dem Mainstream nicht entsprechen, die aber Themen haben, die der Gesellschaft helfen.Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die sonst keine haben. Denn die Erfahrungen, Träume, Ideen und Weisheiten von Menschen mit Migrationshintergrund sind wertvoll. Ihre Einblicke in ihre Welt eröffnen uns neue Sichtweisen.Wir wollen unbekannten Autoren aus fremden Ländern, die jedoch tolle Werke geschrieben haben, eine echte Chance geben. Und zwar, indem wir diese Werke auf Deutsch übersetzen. So bekommen diese Geschichten ein größeres Publikum. Doch auch die deutschsprachigen Menschen profitieren: Wir wollen ihnen die Gelegenheit geben, Werke von unbekannten Autoren aus anderen Ländern zu lesen. Werke, die in normalen Verlagen nicht auftauchen, die aber die Gesellschaft bereichern. Außerdem ist es unser Ziel, in Not geratenen, unbekannten Autoren zu helfen.Und hier stellen wir euch unsere Autoren mit Migrationshintergrund und einige ihrer Bücher vor.Isaak Rosenblatt wurde 1957 in Tel Aviv geboren und kam als Zweijähriger mit seinen Eltern nach München. Sein Studium der Philosophie und der Komparatistik schloss er mit einer Dissertation über „Nordische und griechische Mythologie im Vergleich“ ab. Nach erfolgreicher Tätigkeit in der britischen Automobilindustrie betreibt er heute in Starnberg eine Personal- und Managementberatung. In seiner Freizeit restauriert er klassische Automobile. Zudem schreibt er seit einigen Jahren Romane und lehrt nebenbei als Gastprofessor an der Theologischen Universität Graz.K.T.N. Len‘ssi kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 24 Jahren in Darmstadt.Er ist Marketingberater, Coach, Lebensberater, Buchautor und Herausgeber von zahlreichen Ratgebern. Er schreibt und berät über Themen, die die Menschen bewegen, die mit schwerem Schicksal zu tun haben oder sogar Tabu sind.Sein afrikanisch inspiriertes Coaching für Beruf, Seele (Stress, Burnout, Depression usw.), Spiritualität, Mentales, Körper, Familie, Kindererziehung, Frauen und Weiblichkeit, Partnerschaft, Liebe und Sexualität findet immer größeren Anklang. Seine intensiven Coachingerfahrungen, zusammen mit seiner afrikanischen Lehre machen ihn zu einem Experten in all diesen Gebieten.Constant Kpao Sarè wurde 1974 in Djougou (Bénin) geboren. Er ist Maître de Conférences am Département d’Etudes Germaniques (DEG) an der Université d’Abomey-Calavi in Benin (UAC). Zudem hat er ein Studium der deutschen Literatur und Sprache an der Université Nationale du Bénin, der Universität des Saarlandes und der Université Paul-Verlaine de Metz in Frankreich absolviert. Auch hat er Verwaltungswissenschaften an der deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer studiert. 2006 erhielt er seinen Doktortitel in Germanistik. Seine Forschungen widmen sich u.a. der Postkolonialen Erinnerungskultur in der zeitgenössischen deutschsprachigen Afrika-Literatur, wozu er auch zahlreiche Arbeiten publiziert.Chouatat Dantse Rostand wurde in Kamerun geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Europa. Fern seiner Heimat, die er aber ab und zu besucht, musste er unbedingt die Welt, in der er lebt, verstehen und sich gleichzeitig mit seiner Herkunft auseinandersetzen.Als Vater und engagierter Bürger ist es ihm sehr wichtig, seinen Beitrag zu leisten – auch in Form von Büchern. Deswegen ist er mit Herz und Seele Autor.Er hat großes Interesse an neuen Denkansätzen oder Erfindungen, die den Menschen Lösungen bieten. Denn er glaubt an das Genie des Menschen! Aber seine Begeisterung für den menschlichen Erfindungsgeist beschränkt sich nicht nur auf die neuesten Entdeckungen, sondern auch auf die Errungenschaften der Vergangenheit. So ist er ein Liebhaber alter Kulturen und Geschichten.Sein umfangreiches Wissen stammt aus der Lektüre vieler Bücher, aus Erzählungen, aus besonderen Einführungen in die Geheimnisse Afrikas und aus seinem christlichen Glauben und seiner Spiritualität. Seine Überzeugung, dass die Welt immer besser wird, bestimmt seinen unerschütterlichen Optimismus.Men N. Coni ist Deutscher mit afrikanischen Wurzeln und selbst Vater von mehreren Kindern. Er hat in Deutschland studiert und lebt hier. Er schreibt Kinder- und Erziehungsbücher. Sein Name bedeutet “Kind aus Liebe” oder auch “aus Liebe zu Kindern”. Seine afrikanischen Wurzeln gepaart mit europäischer Kulturprägung lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Und das hat etwas Inspirierendes. Er schreibt Kinderbücher und Ratgeber für Kindererziehung und arbeitet als Kinder- und Familien-Coach. Seine Bücher helfen Eltern, sich Vieles bewusst zu machen und ihre Kinder zu starken Persönlichkeiten zu erziehen. Außerdem lassen seine Kinderbücher Kinderherzen höher schlagen.Tabou B.B. Braun ist ein freier und unabhängiger Denker und investigativer Autor, der gerne über schwierige und unbeliebte Themen schreibt. Er ist spezialisiert auf Schwierigkeiten und Probleme in den Bereichen Karriere, Beziehung und Familie, Lebensplanung, Gesundheit, psychische Blockaden und viele mehr. Er berät und begleitet Menschen, damit sie erfolgreich wachsen und mit ganz einfachen aber genialen, Techniken und Tipps ihr Leben meistern können. Der Deutsch-Kameruner wohnt in Darmstadt, der deutschen Stadt der Wissenschaften.Tello Talla ist Kamerun-Deutscher mit afrikanischen Wurzeln und geprägt von europäischen Einflüssen. Er lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Sein Name bedeutet „der Beschützer“. Er schreibt über gesellschaftspolitische Themen wie Burnout, Depression, Drogenmissbrauch und andere Themen, die unsere moderne Gesellschaft bewegen und schwächen. Dabei hat er mit seinen afrikanischen Wurzeln eine oft ungewöhnliche und Perspektiven eröffnende Sichtweise. Und durch diese schafft er es, Menschen Themen zu verdeutlichen und bewusst zu machen. Durch eine veränderte Ansicht der Dinge ermöglicht er ihnen neue Wege. Er schreibt mit seinen vielfältigen Erfahrungen Bücher, um Menschen dabei zu helfen, glücklicher zu werden.