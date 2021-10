Mädchen und Frauen – Internationaler Mädchentag // Spruch des Tages 11.10.2021

Der internationale Mädchentag, ein Tag für viele.



Zwei ganz besondere Frauen z.B. sind die aus Dante Dantses Roman „Tsumo – weinen ohne Tränen“

Heute ist der internationale Mädchentag, aber unter Mädchen gehören nicht nur die jungen, sondern auch alle anderen Frauen auf der Welt.Und kein einziges Mädchen und keine Frau sind gleich. Jeder ist vielfältig, von ihrem Aussehen zu ihrer Persönlichkeit.Eine wahre Geschichte, erzählt von einer Klientin, die bei Coach und Autor Dantse Hilfe gesucht hat, um Kontakt zu ihrer ehemaligen Geliebten in Kaliba herzustellen, einem Land, das sie selber fluchtartig verlassen musste, um ihr Leben zu retten. Dabei hinterließ sie ihre hilflose Geliebte, die von ihrer Familie von ihrer Homosexualität geheilt werde „musste“. Sie bat Dantse die Geschichte der Welt zu erzählen und dabei die Anonymität der beteiligten Personen zu wahren.Dieser Roman setzt sich mit Homosexualität in Afrika auseinander, gegen die sich die Mehrheit der Bevölkerung wehrt, und die sie als Teufelszeug und sexuelle Perversität der Weißen betrachtet. Mit der weiblicher Beschneidung geht der Roman noch weiter. Des Weiteren werden die Unterschiede zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Feminismus und die Unterschiedlichkeit der Rolle der Frau in beiden Gesellschaften beleuchtet.Falls du interessiert bist, dann finde das Buch „Tsumo – weinen ohne Tränen“ hier: Hugendubel



Zum Verleger:Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.