Lesung: Reiten wir! - Phantastikautoren für Karl May

Darmstadt : Gaststätte "Arheilger Mühlchen" |

Winnetou und Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar – Karl Mays Helden kennt man noch heute.

Aber was wären diese Helden ohne ihre treuen Gefährten, die nicht im Mittelpunkt standen? Was sind ihre Geschichten? Die Vettern Tante Droll, der Westmann in Frauenkleidung und Hobble-Frank, der immer einen Spruch auf den Lippen hatte, waren die Einzigen, die je Winnetou und Old Shatterhand retteten. Ellen, die Tochter Old Firehands und Ribannas, lernte von Winnetou alles, was man als Westfrau im Wilden Westen wissen muss. Diese Anthologie erzählt ihre Geschichten, voller Abenteuer, Spannung, Humor und Tragödien.Kein anderer Autor hat so viele Leser in eine Welt voller Abenteuer und Freundschaft versinken lassen, seine Geschichten und die Sehnsucht nach Abenteuern füllen noch heute die Freilichtbühnen und Westernstädte Deutschlands. Zu seinem 175. Geburtstag setzen Autoren der Phantastik Karl May ein Denkmal und bedanken sich für ihre Zeit und Inspiration in seinen Welten. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter, denn alle Künstler spenden ihre Tantieme an das Karl-May-Museum in Radebeul zum Erhalt der Sammlung.Beginn der Lesung von und mit Volkmar Kuhnle im Rahmen des Darmstädter Science Fiction Stammtischs ist am Samstag,gegen 20 Uhr im Saal der. Einlass zum Stammtischtreffen ist bereits um 18 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.Ergänzt wird der Abend wie immer durch eine große Bücherbörse mit Science Fiction- & Fantasy-Literatur zum Preis von 1 Euro/Buch zugunsten des Science Fiction Clubs Deutschland e.V.Weitere Informationen: www.sftd-online.de