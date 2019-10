Krebserreger im Krankenhaus / Spruch des Tages 16.Oktober.2019

Gefahrstoffe in Krankenhäusern und Arztpraxen:

Medizinisches Personal, Ärzte und Zahnärzte

WARNUNG:

Mehrere Millionen Menschen arbeiten tagtäglich in Deutschland in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Apotheken und anderen gesundheitsdienstlichen Einrichtungen und Betrieben mit Arzneistoffen.Viele Studien weltweit bringen seit Jahren den beruflichen Umgang mit Arzneimitteln im Krankenhaus in den Pflege- und Funktionsbereichen in Verbindung mit einem erhöhten Risiko für Krebs.So kann es zum Beispiel bei der Vorbereitung und Verabreichung von Infusionslösungen, beim Einreiben mit Hautprodukten, beim Zerkleinern von Tabletten, bei der Benutzung von Röntgengeräten und Röntgenchemikalien wie Entwicklern mit dem Stoff Hydrochinon zum Kontakt der Beschäftigten den eingesetzten Arzneistoffen kommen.1902 gab es Berichte über Fälle von Hautkrebs bei Wissenschaftlern, die über Radioaktivität forschten.