„Ja, ich werde bald sterben.“ / Spruch des Tages 21. Oktober 2019 / Club der Selerefer

So fühlt es sich an, wenn man weiß, dass man bald stirbt?Ja, ich werde bald sterben.Ich werde heute sterben.Es ist so, es ist klar, es steht fest."Eine packende Geschichte über den Traum von Reichtum und Wohlstand, Manipulation und Verschwörung, der traurigen und schmerzhaften Realität und dem wahren Charakter der Menschen.Dantse Dantse aus: „Der Club der Selerefer. ruhmreich leben – jung sterben: DER PREIS"