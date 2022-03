Irgendwas habe ich vergessen, die Zeitumstellung?!

Zeitumstellung – Sommerzeit

“Die wahren Glücksräuber im normalen Alltag in der Welt 4.0” von Dantse Dantse

Zeit spielt eine große Rolle in unserem Alltag. Wir machen uns immer wieder bewusst, wie spät es ist. Und ist es nicht allein schon ein Zeichen, dass wir sagen “spät”? Zumindest in den meisten Kontexten? Die Uhr bestimmt unseren Alltag und die Gesellschaft, was wann angemessen ist zu tun. Wann wir aufstehen sollten. Wann wir ins Bett gehen sollten. Frühstück, Mittag- und Abendessen. All diese Punkte in unserem Leben haben eine gesellschaftliche Norm. Doch ist es eigentlich gesund, immer mit der Zeit im Nacken zu leben? Sicher nicht.Das Konzept der Zeitumstellung wird heiß diskutiert. Hier in Deutschland gab es den Wechsel zur Sommerzeit das erste Mal 1916-1918 während des ersten Weltkrieges. Danach wurde sie wieder abgeschafft.1940 wurde sie wieder eingeführt und blieb bis 1949 erhalten. Also gab es nun die mitteleuropäische Sommerzeit mit anderen Regelungen in den sowjetischen Besatzungszonen und Berlin.Seit 1980 gibt es in Deutschland nun die Sommerzeit, wenn auch mit einigen Verschiebungen zwischendurch, die zu unserer jetzigen geführt haben.Dieses ganze Hin und Her zeigt doch, dass es nicht notwendig ist, sich zum normalen Zeitdruck auch noch eine Zeitumstellung aufzubürden. Und das auch noch zweimal im Jahr. Und es geht auch anders wie viele Länder der Welt zeigen, die nie eine Zeitumstellung eingeführt haben. Darunter auch Kamerun und viele weitere afrikanische Länder. In diesem Jahr haben lediglich noch zwei Länder in Afrika die Sommerzeit.Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum die Menschen dort glücklicher sind. Sie haben einen Glücksräuber weniger in ihrem Leben. Was Glücksräuber sind und wie man sich gegen sie schützen kann?Das erfährst du in diesem Buch:Dieses Buch behandelt viele Faktoren, die uns stressen. Wegen diesem Stress können wir nicht richtig glücklich leben. Und jeder hat wenigstens ein paar dieser Glücksräuber in seinem Alltag.Die Stress-Beschleuniger des 21 JH: Kinder, Ehe, Nachrichten, Sex…. Schwarz oder weiß, reich oder arm, Frau oder Mann, sie hier machen dir den Tag und die Nacht zum Alptraum. Und du merkst es nicht und liebst sie sogar…