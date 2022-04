Feiert mit uns Ostern!

Unsere Osteraktion kurz gefasst:

Was gibt es zu gewinnen?

Die genauen Bücher findet ihr in unserem Beitrag auf indayi.de

Das Gewinnspiel findet sowohl auf Instagram als auch auf Facebook statt. Starttermin ist der 14.April. Ab diesem Zeitpunkt kommt jeden Tag ein neues Bild als Beitrag online, auf dem einige unserer Bücher versteckt sind. Eure Aufgabe ist es, alle Bücher zu finden! Die Osteraktion läuft bis zum Montag, dem 18.April. Dort wird das letzte Suchbild hochgeladen und in der darauf folgenden Woche habt ihr noch Zeit eure Antworten einzureichen.Vom 14. bis zum 18. April kommen jeden Tag Suchbilder online, auf denen Bücher unseres Verlags versteckt sind. Und wie sollte es an Ostern anders sein? Ihr müsst diese Bücher finden!Zählt die Bücher und kommentiert fleißig die Bilder mit der jeweiligen Anzahl oder schreibt uns eine Mail mit eurer Antwort an marketing@indayi.de. Mit eurer Antwort geben wir euch bis zum 24.April um 23:59 Uhr Zeit. Danach beginnt die Auslosung.________________________________________Wir haben uns eine ganz besondere Auswahl unserer Bücher überlegt, die wir dem/der Gewinner*in anbieten. Dabei darf er/sie sich von diesen Büchern frei für das Buch seiner Wahl entscheiden.