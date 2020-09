Eine Weltreise auf der Suche nach dem Glück – aus ,,Das Lächeln“

Es ist möglich dein Schicksal zu ändern, wenn du dein Leben veränderst.

Diagnose Krebs: Nur 1 Jahr zu leben, aber er will glücklich sterben!

Johnny:

Ein Doku-Roman

Erfahre mehr über das herzergreifende Schicksal des Protagonisten in diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=THzEK3USJRE Finde mit diesem Buch den Sinn des Lebens und hilf dir selbst, denn ohne das Glücklichsein ist alles sinnlos. Glück zu werden ist wirklich einfach, aber wie?Was ist eigentlich das Glücklichsein?Wie definieren wir das Glück?Prostata-, Darm- und Blasenkrebs im fortgeschrittenen Stadium. Zu leben bleibt noch etwa ein Jahr, und das mit viel Glück. Nach einem solchen Schicksalsschlag würden die meisten Menschen aufgeben und auf den Tod warten. Aber nicht Johnny – Johhny wollte das Glück finden.Johnny ist ein sehr erfolgreicher und vermögender Mann. Aber mit seinem Hang zum Jammern, zum negativen Denken und mit seinem pessimistischen Dasein ist er quasi prädestiniert, genau dies zu tun. Doch er trifft eine Entscheidung, die keiner von ihm erwartet hätte: „Wenn ich sterben muss, dann zumindest glücklich. Aber wie?"Für ihn beginnt eine bewegende Reise voller Erkenntnisse und Erfahrungen, die ihn zu einem neuen Menschen machen. Was mit der einfachen Frage „Wie werde ich glücklich und was ist Glücklichsein überhaupt?" beginnt, entwickelt sich zu einer beinahe fanatischen Suche nach Antworten, die seine herkömmlichen, westlichen Definitionen von dem Glück auf den Kopf stellt. Eine Auseinandersetzung mit seiner Kindheit, seiner Familie und seiner Karriere ist unvermeidbar und mit einem Mal empfindet Johnny sein Konsumleben, seinen Reichtum und seinen Ruhm als ekelhaft und er ahnt, dass er seine verbitterte Einstellung zurücklassen muss, um glücklich zu sein.Basierend auf der wahren Geschichte eines Mannes der mitgeteilt bekommt, dass er nur noch wenig Zeit zum Leben hat, frei literarisch erzählt. Alle Namen wurden frei erfunden. Ähnlichkeiten mit bestimmten Situationen, Menschen usw. sind reiner Zufall. Länder und Orte sind zufällig ausgewählt worden.