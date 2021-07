Ein Vater will die Taten seines toten Sohnes aufklären – Dantse Dantse: „Der dritte Tod“ (Thriller)

Johnny Walker, ein erfolgreicher Rechtsanwalt aus guter Familie, heiratet seine Traumfrau – um dann von ihr betrogen zu werden. Er beruft sich auf die Tipps eines weisen Kameruners und lässt all seine Sorgen los, genießt das Leben und kümmert sich wenig um die Reaktionen seiner Mitmenschen. Doch dann kommen die Zweifel wieder und er fällt in alte Muster zurück. Sein Leben kippt, er hat nur noch seinen Freund Bell. Mit ihm beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Johnny lernt die Clubszene kennen und damit auch seine Leidenschaft für schöne Frauen. Doch eine Nacht verändert alles, und Johnny begibt sich auf die Suche nach der Frau mit dem Teufel im Blut, die er vor wenigen Tagen in dem Club kennengelernt hat. Er weiß noch nicht, dass diese Suche sein Leben auf den Kopf stellen wird…Johnnys Vater kann es nicht begreifen. Sein Sohn, das Einzige, was ihm aus seiner Familie bleibt, ist tot. Aufgehängt in seiner Gefängniszelle gefunden. An seinen Händen klebt Blut, doch wie unschuldig war dieses wirklich? Aus seinem Tagebuch lesend, geht Mr. Walker den letzten Wochen auf den Grund, doch kommt er hinter das Geheimnis um die unerklärbaren Morde seines Sohnes?