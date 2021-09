Bunter, multikultureller Verlag sucht Buchblogger für Austausch! indayi edition

Interessierte Buchblogger gesucht!

Über indayi edition:

Warum die Bücher von indayi edition etwas Besonderes sind

Du bist interessiert an einer Kooperation mit indayi edition?

Du bist Buchblogger? Und liebst Bücher, vor allem Romane (Liebesromane/Krimis/Thriller), Kinderbücher oder Ratgeber rund um die Themen Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung? Du schreibst Blogposts, Instagram-Beiträge über Bücher oder drehst Booktoks? Du bist offen für Neues und denkst auch gerne mal abseits des Mainstreams? Dann suchen wir Dich für unseren Verlag indayi edition!Indayi edition ist auf der Suche nach Buchbloggern, die Interesse an einer Kooperation haben. So funktioniert es: Du suchst dir eines unserer spannenden Bücher aus, das wir Dir dann kostenlos zuschicken. Sobald du es hast, liest Du es und schreibst auf Deinem Buchblog, Deiner Instagram Seite eine Rezension oder berichtest in einem TikTok Video davon.indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.indayi will Lustiges, Nachdenkliches, Philosophisches, Erotisches, Hilfreiches, Bewegendes, Berührendes, Wissenswertes, Spannendes, Unterhaltsames, Kontroverses, Streitbares, Erkenntnisreiches, Amüsantes, Erstaunliches veröffentlichen.Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die sonst keine haben. Die Erfahrungen, Träume, Ideen, Fantasien, Weisheiten von Menschen mit Migrationshintergrund, ihre Einblicke in ihre Welt eröffnen uns neue, ungewohnte Sichtweisen und bereichern uns, genauso wie die Texte anderer, unkonventioneller, querdenkender Autoren.Die Bücher vonsind anders…weil wir Themen nicht oberflächlich behandeln, sondern den Sachen auf den Grund gehen…weil unsere Autoren authentisch, einfach und leserlich schreiben und auf abgehobene Fachsprache verzichten…weil wir uns für das Fremde interessieren, und versuchen es so darzustellen, wie es wirklich ist! Ungeschönt und ohne Vorurteile, damit der Leser sich fühlt, als sei er mit dabei…weil unsere Bücher Probleme lösen und den Menschen Halt, Hoffnung und Motivation geben und ihnen außerdem ein Lächeln schenken…weil wir Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben…weil wir die deutsche Sprache für Integration und Frieden zwischen den Kulturen nutzen…weil alle unsere Kinderbücher von Kindern illustriert werden und nicht von Profis – so zeigen wir, wie Kinder die Welt und die Geschichten sehenBist du bereit, dich auf unseren spannenden Verlag einzulassen? Neue, faszinierende Bücher zu erkunden? Uns bei unserer Mission zu helfen, die Welt mit Büchern zu einem besseren Ort zu machen?Dann melde dich bei uns!Schreib uns einfach auf deiner Lieblingsplattform an: https://www.tiktok.com/ @indayi_edition?lang=de-DEOder schreibe uns eine Mail an: