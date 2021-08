Buchvorstellung: Reggae Love – Die lustige und spannende Suche nach der weißen Frau „Visa“

Liebe, Leidenschaft, Sex und Spannung – Alles Teil der Reggae Love Reihe

Du siehst, was Menschen in Afrika und in anderen Ländern bereit sind, zu tun, um nach Europa, „dem Paradies“ zu kommen.



Reggae Love Band 1 – Wenn Liebe weint

Suchst du nach einer Geschichte, die dich fesselt? Und die „Normen der Beziehung“ anfängt durchzurütteln? Und welche Längen auf sich genommen werden, um ein Ziel zu erreichen? Dann ist Reggae Love genau das Richtige für dich!Es gibt keine moralischen Grenzen mehr und je mehr Europa die Tür zumacht, desto findiger und schlauer werden die Lösungen das Ausreisewilligen.Viele Männer in Afrika spielen europäischen Frauen Liebe vor, um nach Europa zu kommen. Dass viele europäische Frauen das Gleiche tun, und junge, gut gebaute Afrikaner ausnutzen, nur um das Leben zu genießen oder ihre Fantasien auszuleben, ist ebenfalls bekannt. Auch, dass es Fälle gibt, in denen europäische Frauen nicht ahnen, dass ihre afrikanischen Männer Frauen und Kinder daheim haben, wissen viele und überrascht heute niemanden mehr.Aber dieser Fall ist anders und übertrifft alles, was der normale Mensch sich vorstellen kann. Der Roman befasst sich, auch mithilfe von bekannten Klischees, wie keiner zuvor mit den unterschiedlichen kulturellen Aspekten afro-europäischer Partnerschaften. Er zeigt, warum diese Beziehungen wunderschön, leidenschaftlich, ansteckend, liebevoll und himmlisch sind, aber auch, wo sie an ihre Grenzen stoßen. Das intensive sexuelle Verlangen, die Sensualität, die Lust am Körper spielen eine genauso zentrale Rolle, wie die Liebe. Solche Szenen sind erstmalig in diesem Buch sehr realitätsnah beschrieben und machen das Buch authentischer.Erhältlich auf:Der Autor:Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.