Aktuell aus Darmstadt – News und Events aus der Stadt

Darmstadt News: 100.000 Euro Schaden Unfall in Messel, Landkreis Darmstadt-Dieburg

Aktuelle Kulturevents in Darmstadt im April und Mai 2022

Darmstadt News berichtet über einen Autounfall am 10.04.2022 mit welchem ein noch unbekannter Autofahrer einen Schaden von 100.000 Euro verursacht habe. Laut dem Polizeipräsidium Südhessen habe der Fahrer mit seinem weißen 7er BMW in der Nähe des Ortseinganges, eine Bushaltstelle, so wie Zäune und Hütten mehrerer Privatgrundstücke beschädigt. Der Fahrer habe seinen Wagen zurückgelassen und wäre geflüchtet. Noch wurde er nicht gefunden. Hier findet ihr den Artikel.Das 3. Polizeirevier Darmstadt nimmt Hinweise auf den Unfall und dessen Verursacher entgegen. Erreichbar unter der Telefonnummer: 06151-969 41310Hier findet ihr einen kurzen Überblick über aktuelle Events in Darmstadt.Der Verein „Lesen und Kultur für alle e.V.“ veranstaltet aktuell einen Schreibwettbewerb für junge Schriftsteller mit der Unterstützung der Bürgerstiftung Darmstadt und der Sparkasse Darmstadt. Teilnahmeberechtigt seien alle Kinder zwischen 10 und 15 Jahren aus dem hessischen Rhein-Main Gebiet.Der Einsendeschluss ist der 26. Mai 2022 und das Finale ist am 10. Juli 2022 um 15 Uhr im TIP-Theater. Zu Gewinnen seien unter anderem Sachpreise, Urkunden und die Veröffentlichung der Texte auf der Website des Vereins. Des Weiteren dürften 1. bis 3. Platzierte ihre Texte in der Radiosendung „Lesen und Kultur für alle“ persönlich präsentieren.Das Literaturhaus Darmstadt bietet aktuell im Frühling 2022 eine Reihe von literarischen Veranstaltungen an. Ziel sei es Menschen aus verschiedenen Generationen mit einem Interesse für Literatur und Kultur zu verbinden.