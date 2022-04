Afrikanischer Liebesroman: Band 3 der Reggae Love Reihe kommt bald!

Ein erotischer, spannender, handlungsreicher, afrikanischer Liebesroman in 3 Teilen

Europa ist dem Paradies gleichgesetzt, doch welche Opfer müssen erbracht werden, um dieses zu erreichen?

Reggae Love Band 1 und 2 zeigen in diesem afrikanischen Liebesroman Johnnys unglaubliche Versuche eine weiße Frau zu finden

Sagtest du nicht Reggae Love TRILOGIE?

Suchst du nach einer Buchreiche, die dich mitreißt, fesselt und nicht mehr loslässt?Die eine „normale“ Beziehung in Frage stellt und die Normen der Gesellschaft hinterfragt?Welche Opfer erbracht werden müssen, um ein besseres Leben zu haben?Dann ist die Reggae Love Trilogie genau das Richtige für dich!Je mehr Europa seine Grenzen schließt, desto verzweifelter, aber auch kluger, raffinierter und listiger werden die Lösungen von Menschen, die ihre Heimat um jeden Preis verlassen wollen.Viele afrikanische Männer wollen für sich, ihre Frauen und Kinder ein besseres Leben. Eine gute Masche, um an ein sicheres Visa zu kommen ist der Heiratsschwindel. Damit ihnen nicht auf die Schliche gekommen wird, wenden sie raffinierte Techniken an und planen Jahre ihres Lebens ein. Für den letztendlichen Mehrwehrt scheint kein Opfer zu klein.Johnny will für sich, seine Frau Rita und seine zwei kleinen Kinder ein besseres Leben. Dafür ist er bereit alles zu tun. Doch erst muss er die perfekte Kandidatin für seinen Schwindel finden. Das ist keine leichte Aufgabe, da sich immer wieder neue Liebschaften auftun. Johnny muss sich letztendlich entscheiden: Wer soll es sein?Mithilfe von bekannten und weniger bekannten Klischees, realitätsnahen Beschreibungen und detaillierten Liebesszenen befasst sich die Reggae Love Reihe vorwiegend mit dem großen Kulturunterschied europäischer und afrikanischer Frauen.Natürlich kommen dabei die Beziehung von Johnny zu mehreren weißen Heiratskandidatinnen nicht zu kurz und werden in Länge mit leidenschaftlichen, erotischen Szenen beschrieben.Absolut. Gut aufgepasst!Band 3 der erfolgreichen, spannenden und humorvoll authentischen Reggae Love Reihe erscheint schon ganz bald!Taucht erneut ein in Johnnys Welt, seine Beziehungen und vor allem seinen Weg nach Europa. Denn sein Plan scheint aufgegangen zu sein und langsam muss Johnny sein neues Leben in einem fremden Land mit einer fremden Kultur meistern, ohne sich selbst darin zu verlieren.Haltet also unbedingt die Augen und Ohren offen und der afrikanische Liebesroman und damit Band 3 der Reggae Love Reihe ist schon ganz bald bei euch!Und für alle die es nicht mehr erwarten können: Wie wäre es mit einem Reread der ersten beiden Bände? Natürlich nur zur Vorbereitung…