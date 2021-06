Unscheinbare Drogen und wie sie unsere Gesundheit beeinflussen // Spruch des Tages 07.06.21

Wir alle wissen, was illegale Drogen sind. Und wir wissen auch, wie gefährlich sie sind. Relativ früh in unserem Leben bekommen wir aber auch beigebracht, dass es legale Drogen gibt. Dazu zählen beispielsweise Alkohol, Nikotin und Kaffee, deren übermäßige Nutzung ebenfalls abhängig machen und verheerende Folgen haben kann. Was wir in der Regel nicht gelehrt bekommen, sind die beinahe unsichtbaren Alltagsdrogen.Diese machen sich weniger offensichtlich bemerkbar, können unsere Körper aber dennoch nachhaltig schädigen. Die Rede ist von Milch, Weizen, Zucker und Salz. Es kommt ganz auf die Ernährungsweise einer Person an. Ungesunde Ernährung ist sehr viel anfälliger für die übermäßige Zunahme dieser Lebensmittel. Oftmals merken wir nicht, wie wir gewissermaßen eine Sucht entwickeln. Die Menge macht das Gift. Aber was ist, wenn das Gift ständig in Mengen vorkommt?