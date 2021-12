Perfekte Geschenke für Kinder: Kinderbücher!

Vorteile von Kinderbüchern:

Es regt die Sinne deines Kindes an. Der Wortschatz und Wissen wird durch das Lesen neuer Begriffe erweitert. Die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit verbessert sich. Entwicklung von Empathie zu verschiedenen Figuren. Damit geht auch eine Versetzung in verschiedene Figuren einher (Identifikation). Dadurch kann es auch besser Probleme bewältigen, wenn Figuren mit schon ähnlich erlebtes zu tun haben. Die Konzentrationsfähigheit verbessert sich. Fantasie und Vorstellungskraft wird angeregt. Dabei wird auch die Kreativität gefördert. Zu guter Letzt: es bietet Abwechslung und macht einfach Freude! Zusammenfassend lassen sich viele Vorteile von Kinderbüchern anführen im Gegensatz zu bloßem Spielzeug oder Videospielen.

Kinderbücher von Indayi Edition



Zum Autor:

Du hast das Gefühl, dass gerade in der Corona-Pandemie der Spaß sowie auch die Lern-und Konzentrationsfähigkeit auf der Strecke geblieben sind? Vor allem durch das ständige Zuhause sein, Abwesenheiten der Schule, das Fehlen sozialer Kontakte und der erhöhte Umgang mit sozialen Medien.Ein Kinderbuch kann diese Lücken wieder kompensieren und schließen, da es viele Vorteile mit sich bringt.Wir als Bücherverlag haben natürlich auch für unsere kleinen Leser was dabei und bieten eine Reihe von Kinderbüchern. Von extremen Tierbüchern, Fußball-Abenteuern, bis hin zu einer einzigartigen Tier-Mensch-Freundschaft haben wir für jeden was dabei.„Koffi & Bitacola: Zwei ungleiche und unglaubliche Detektive aus Afrika und ihre lustigen und spannenden Abenteuer“Erhältlich bei: indayi.de „Bouba Jonas und der Hund Babou“: Werden Bouba und Jonas jemals Freunde?“Erhältlich bei: indayi.de Du findest alle beide Bücher spannend und passend für dein Kind? Dann mach es dir doch ganz einfach und hol einfach den Sammelband:„Der kleine Fußballer Bouba und seine Abenteuer“ mit den vielen tollen und spannenden Geschichten.Erhältlich bei: indayi.de …oder in deiner Lieblingsbuchhandlung!Hier haben wir auch exklusiv einemit Auszügen aus 3 spannenden Geschichten für dich:Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.