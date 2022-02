Machen uns die Medien dumm?

Wir alle haben bereits Medien konsumiert – seien es Fernsehsendungen, Nachrichten oder das Internet. Heutzutage ist die Beschäftigung mit (neuen) Medien beinahe nicht wegzudenken. Dennoch ist etwas entscheidend – WAS wir konsumieren und WIE VIEL.

Wir kennen sie alle – Reality Shows, in denen es um Drama, schockierende Bilder und schlechtes Benehmen geht. Temptation Island, Big Brother, Germany's Next Topmodel – sie sind so beliebt bei uns. Und ihre Zahl wächst eher als dass sie fällt. Das Problem hinter diesen Shows ist allerdings ihr Einfluss auf Menschen, die sich noch formen lassen. Gerade junge Mädchen sehen sich gerne an, wer das nächste Topmodel wird. Dabei wird allerdings ein Körperbild und Frauenportrait transportiert, das nicht ganz unproblematisch ist. Denn wer sieht wirklich so aus? Auch, wenn die Show allmählich diverser wird (zumindest was die Auswahl weniger Kandidatinnen zeigt), kann sie die Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich beeinflussen. Der Druck, selbst so und so aussehen zu müssen, vielleicht sogar gefallen zu müssen, bleibt nicht selten zurück.Nicht nur in solchen Shows werden Frauen sexualisiert oder in eine Form gepresst. Sie dienen oftmals auch als Werbe- und Konsumobjekt. Das Bild der idealen Frau wird als Aushängeschild für mehr Konsum, Umsatz, Spaß und Entspannung gebraucht. Sexualisierte Frauenrollen sind leider auch in Filmen nicht unterrepräsentiert. Denn welcher James Bond wollte sich noch nicht eine sexy Frau angeln?Wir müssen aber nicht gleich unseren Konsum aufgeben. Wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, was wir durch Medien in unser Bewusstsein lassen und in das unserer Kinder. Den Konsum zu reduzieren kann bereits dabei helfen, mehr zu sich selbst zu finden und die Gesellschaft mit anderen Augen zu sehen. Medien sind Teil unserer Kultur und helfen uns in vielen Lebensbereichen. Auch Kinder und Jugendliche können viel aus Medien lernen. Eine zu frühe, exzessive, unkontrollierte Nutzung der Medien schadet Kindern allerdings und kann zu Selbstverdummung führen. Daher sollte man sowohl bei Kindern als auch als Erwachsener wissen, wie sich der Konsum von Shows, Social Media, usw. auf die Psyche auswirkt. Nicht immer ist es ratsam, etwas zu konsumieren, nur weil es so viele andere tun.