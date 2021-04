Krebs ist kein Schicksalsschlag // Spruch des Tages 19.04.21

Krebs in Deutschland

Im Jahr 1950 starben in der Bundesrepublik 493.416 Menschen. Davon waren 80.841 dem Krebs zum Opfer gefallen. 2011 waren es ca. 852.000 Menschen und davon starben ca. 221.000 an Krebs – fast dreimal so viele! Die Zahl der Krebsneuerkrankungen stieg zwischen 2000 und 2010 bei Männern um 21% und bei Frauen um 14%. Im Jahr 2010 erkrankten 477.300 Menschen in Deutschland neu an Krebs (252.400 Männer und 224.900 Frauen). Dies hat eine aktuelle Schätzung des Zentrums für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut gezeigt.Während der am häufigsten auftretende Krebs bei Männern der Prostatakrebs (65.830) und der Lungenkrebs (35.040)ist, ist es bei Frauen der Brustkrebs (70.340) und Darmkrebs (28.630). Dem Bericht zufolge war Lungenkrebs im Jahr 2012weltweit mit 1,8 Millionen Neuerkrankungen am weitesten verbreitet, jedoch dicht gefolgt von 1,7 Millionen Brustkrebs- und 1,4 Millionen Darmkrebsneuerkrankungen. Bei Männern liegt der Lungenkrebs mit 17% auf dem ersten Platz, wohingegen bei Frauen der Brustkrebs mit gut 25% an erster Stelle steht. Im Fall von Kindern bis 14 Jahre, ist bei ca. 165.000 Jungen und Mädchen Krebs diagnostiziert worden....Jetzt den ganzen Beitrag lesen auf indayi.de