Indien in der Krise // Spruch des Tages 09.06.21

Die neuste Zahl der Neuinfizierten stammt vom 04.06.2021. Es handelt sich um 120.529 Menschen von von. Diese 1,4 Milliarde Menschen. Dies mag nicht viel sein, aber die Statistik lässt eine riesige Dunkelziffer außer acht. Nämlich den Teil der indischen Bevölkerung der auf dem Land wohnt. Diese Menschen haben meist weder Mittel noch die Möglichkeiten in ein Krankenhaus zu fahren.Selbst für die Menschen in Indien, die es zu einem Krankenhaus geschafft haben, gibt es weder genug Betten noch Sauerstoffgeräte. Der Nachschub an lebenswichtigen Medikamenten und Maschinen. Ärzte sind überlastet, von Ihnen gibt es auch nicht genug. Sie schieben 27h Schichten und müssen entscheiden wer lebt und wer stirbt. Eine Entscheidung die alle sehr belastet. Für Ärzte ist das Leben schließlich heilig.