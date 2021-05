GlücklichSein ist glücklich sein wollen. – Spruch des Tages 21.05.21

so Abstraktes wie das Glück geraubt werden könnte, ist sicherlich noch nicht vielen gekommen. Dabei gibt es so einiges,das uns auf dem Weg zu unserem eigenen Glück behindert und es uns dementsprechend raubt. Nach kurzem Überlegen fällteinem sicherlich einiges an Beispielen ein, wie der Streit in der Familie oder Geldsorgen. Dabei sind es nicht nur dieunmittelbaren Situationen um uns herum, die unglücklich machen. Wir wissen es nur nicht und können es auch ohne dierichtigen Hinweise nicht sehen. Manchmal sind es kleinere, manchmal größere Dinge, Gedanken und Einstellungen, die uns unglücklich machen, ohne dass wir sie als Grund dafür erkennen. Wir bemerken nur, dass es uns nicht gutgeht und dass wir etwas daran ändern möchten – und obwohl wir tun und machen können, was wir wollen, wir schaffen es nicht, etwas an unserer Situation zu ändern. Weil wir den Ursprung unseres Unglücks nicht erkennen oder falsch einschätzen. Um zu erkennen, was uns schadet, brauchen wir Hilfe. Ein Hinweisschild, das uns genau erklärt, wohin wir abbiegen müssen, um den richtigen Weg wiederzufinden.mehr gibt es hier: