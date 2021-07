Glück komm zu mir! „Die 4 Glückssäulen der Primitiven“

Fang an, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Viele Menschen denken, dass sie ihr Glück von anderen abhängig machen können oder sogar müssen. Das stimmt nicht. Dieses Video kann dir dabei helfen, anzufangen, anders zu denken. Das wichtigste ist, dass du es wollen musst. Solange du es nicht willst, wird es keine Veränderung geben. Lass das „unglücklich“ sein eine Vergangenheit sein und fang an, dein Leben besser zu gestalten.