Gesund, erfolgreich und glücklich durch bisher verborgenes afrikanisches Wissen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Leistungsdruck, Hektik, Konsumwahn

Doch was können wir dagegen tun?

Zurück zu unseren Wurzeln

Dantse Dantse hat die Antworten!

Für eine positive Lebenseinstellung:

Für Glück und Erfolg:

Zum Autor:

Unsere Kultur ist geprägt davon. Zahllose Menschen drohen darunter zusammenzubrechen und wissen nicht, wie sie entkommen können. Die Resultate sind schlechte Ernährung, Unzufriedenheit, Depression, Krankheit und Burnout.Vielleicht versinken wir so sehr in unserer Situation, dass unsere Sicht auf die Dinge beschränkt ist. Aber ein neuer Blickwinkel könnte uns helfen, entspannter, glücklicher und gesünder durchs Leben zu gehen.Die Antworten liegen dort, wo unser Leben vor etwa sechs Millionen Jahren seinen Anfang nahm: in Afrika.Da sich die afrikanische Kultur grundlegend von der unseren unterscheidet, haben die Menschen dort logischerweise andere Ansichten, Lebensweisen und -philosophien sowie Wissen und Ernährungsarten.Die Bücher des aus Kamerun stammenden Autors verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stückchen besser zu machen und Afrika zu ehren.Er ist Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung. Außerdem ist er ein mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Romane und Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie und Kindererziehung). Auch ist er Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Seine innovativen und unnachahmliche afrikanisch inspirierte Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“ hat ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht. Mit ihr hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen, nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten ohne Medikamente zu bekämpfen.Seine Ratgeber decken eine Vielzahl von Themen ab und enthalten wichtige Tipps, die in allen Lebenslagen hilfreich sind und verschiedenste Probleme lösen können:Wir alle müssen die Angst vor Misserfolg und Ablehnung überwinden, um erfolgreich zu sein und das zu erreichen, was wir wollen.Also erfahre hier das Geheimnis, um aus Misserfolg, Scheitern, Versagen, Rückschlägen, Rassismus, Mobbing, Unfällen, Trennung und Krankheiten Erfolg zu machen.Ohne Wenn und Aber!Erhältlich bei:oder:Heil- und Lösungsfindungstechniken mit erstaunlichen Ergebnissen. Entdecke dein Potenzial und schiebe deine Grenze weit über den Horizont! So wirst du erfolgreich und glücklich!Die Kunst zu haben, zu erreichen, was du willst, wann du willst, wie du willst.Mit Dantselog, findest du endlich die richtige Lösung, heilst dich selbst und erreichst deine gewünschten Ziele.Erhältlich bei:Für mehr afrikanisch-inspirierte Bücher schaue am besten auf indayi.de vorbei!Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung und mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane), ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , die ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.