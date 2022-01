Fazit – Wir war das Praktikum bei indayi edition?

Wie war das Praktikum bei indayi edition in den Bereichen Lektorat & Übersetzung

Im Folgenden beantworten wir wichtige Fragen bezüglich des Praktikums beim indayi edition Verlag. Diese bieten einen Überblick über die Tätigkeiten des Praktikums.Der ursprünglich aus Afrika stammende und seit 25 Jahren in Deutschland lebende Dantse Dantse gründete 2015 indayi edition in Darmstadt. Der Verlag ist somit der erste, der von einem Migranten aus Deutschland gegründet wurde.Das Besondere an dem Verlag ist, dass der Gewinn nicht an erster Stelle steht wie bei anderen Verlagen. Bei diesem Verlag werden besondere Bücher außerhalb des Mainstreams veröffentlicht. Menschen aller Herkunft, die etwas Besonders zu erzählen haben, sind hier herzlich willkommen. Darüber hinaus unterstützt der Verlag Autoren in Not – besonders die in Entwicklungsländern.indayi will Lustiges, Nachdenkliches, Philosophisches, Erotisches, Hilfreiches, Bewegendes, Berührendes, Wissenswertes, Spannendes, Unterhaltsames, Kontroverses, Streitbares, Erkenntnisreiches, Amüsantes, Erstaunliches veröffentlichen.3 MonateIch habe Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Im Bereich des Lektorats übersetze und lektoriere ich. Die Pflege der Social Media-Kanäle gehört ebenfalls zu den Aufgaben der Praktikanten und Praktikantinnen. Des Weiteren schreibt man als Praktikant oder Praktikantin Pressemitteilungen und Beiträge für die Website des Verlags. Auch YouTube-Videos für die Beiträge werden erstellt. Außerdem bearbeitet und erstellt man Büchermarktseiten und Facebook-/Instagram-Shopping.Die Aufgaben im Bereich des Lektorats sind aufgrund meines Studiums leichter zu erledigen als Aufgaben, denen ich bis jetzt noch nicht begegnet bin.Bei Aufgaben, die ich vor dem Praktikum nicht kannte, brauchte ich etwas mehr Zeit, um diese zu lösen. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist eine der neuen Aufgaben, aber mit ein bisschen Übung hat man den Dreh raus.Auch die Video-Erstellung war zunächst neu und kompliziert, aber auch diese Aufgabe ist machbar. Je mehr Übung man hat, desto einfacher und schneller geht´s!Der Arbeitstag beginnt um 8:30 Uhr und endet um 15 Uhr. Zunächst arbeitet man an einem Manuskript. Anschließend beginnt man mit der Beitragserstellung für die Website, falls man für den nächsten Tag die Beiträge erstellen sollte. Dazu muss zunächst das Video erstellt werden – die Themen werden in der Vorwoche in einem Meeting mit allen Praktikanten und Praktikantinnen geklärt. Danach schreibt man den Beitrag zum Video und einen weiteren separaten Beitrag. Hiernach kümmert man sich um die einem zugeteilten sozialen Medien und Presseseiten. Im Nachhinein erledigt man die restlichen Aufgaben für den Tag, diese können variieren.Bei indayi edition wird man immer unterstützt, es gibt keine falschen Fragen und kein Limit am Fragenstellen. Durch die Unterstützung der anderen Praktikantinnen und Praktikanten hat man ein sicheres Gefühl und fühlt sich gut aufgehoben. Wöchentlich wird mindestens ein Online-Meeting mit allen Praktikant*innen durchgeführt, in der die nächste Woche geplant und andere Angelegenheiten bezüglich der Aufgaben besprochen werden. Dadurch, dass man zurzeit im Homeoffice arbeitet, hat mein ein bekanntes Umfeld und fühlt sich nicht fremd.indayi edition hebt sich von der Masse ab und veröffentlicht Bücher außerhalb des Mainstream. Dies war ein Faktor, der uns neugierig gemacht hat. Das Bewerbungsverfahren war einfach und ging schnell.Für alle, die erste Erfahrungen im Bereich des Lektorats sammeln und die Arbeit in einem kleinen Verlag kennenlernen wollen, ist das Praktikum ideal. Die Arbeitsatmosphäre und der bereits bekannte Arbeitsplatz sind von Vorteil. Hier hat man die Möglichkeit einen besonderen Verlag kennenzulernen und wertvolle Erfahrung für die Zukunft zu sammeln.Man bekommt anders als in herkömmlichen Verlagen einen Einblick in Manuskripte. Dadurch trägt man sehr viel Verantwortung und kann seine Disziplin beweisen. Außerdem lernt man zusätzlich, wie man auf Social Media Werbung macht und die Plattformen pflegt. Man gewinnt zusätzlich Kenntnisse in der Erstellung von Designs für Bücher, Bilder, Videos etc. Dabei kann man seiner Kreativität freien Lauf lassen. Des Weiteren arbeitet eigenständig und erhält viel Vertrauen. Man lernt seine Zeit gut einzuteilen.Das Team der Praktikantinnen und Praktikanten arbeitet eng zusammen und unterstützt sich gegenseitig. Fragen bleiben nicht unbeantwortet.Dann besuche gerne unsere Website und schaue dir eines der Bücher an, um dir ein Bild von indayis Büchern machen zu können. Wie zum Beispiel:Erhältlich auf:Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung, mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane), ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , die ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.