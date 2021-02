Die Wege zum Glück und Erfolg sind verschlungen!

Lasse dich nicht durch Rückschläge von deinem Erfolg abhalten!

Heute haben wir einen neuen Video-Beitrag für euch! Dieses Mal geht es darum, wie der Weg des Glückes mit Umwegen verläuft. Oftmals erleiden wir erst einmal einige Rückschläge und treffen vermehrt auf Ablehnung, bevor wir unser Ziel erreichen. Oftmals bedarf es einfach an Hartnäckigkeit und Überzeugung, um den Anderen und vor allem dir selbst zu beweisen, dass es dein Plan, dein Ziel, wert ist.



Walt Disney

J.K. Rowling von einer Arbeitslosen zur Millionärin

Stephen King

In dem Video werden ein paar Beispiele berühmter Leute genannt, welche trotz harter Rückschläge den Weg zum Erfolg gefunden haben.Schau doch mal vorbei!Versagen, Niederlagen, Rückschläge, Ablehnung, Unvermögen, Angst, geistigeBehinderung usw. können den Weg zum Erfolg ebnen.Die Dinge, die von den meisten Menschen mit den erfundenen Definitionen der Wörter Versagen, Niederlage, Misserfolg, Rückschlag, Ablehnung, Demütigung, Mobbing, Unvermögen, Behinderung oder Dummheit bezeichnet werden, passieren nicht einfach so. Sie sind auf keinen Fall etwas Negatives, auch wenn sie so klingen. Sie ebnen oft den Weg zum Erfolg.Versagen und Niederlage sollen dich nicht quälen, dir Sorge oder Angst machen. Die meisten erfolgreichen Menschen auf der Welt haben schon einmal „versagt“, manchmal mehr als einmal. Während die meisten aufgegeben und Rückschläge als böses Schicksal betrachtet hätten, erkannten diese Menschen die Möglichkeit darin, ihre Ziele zu erreichen. Sie wussten genau, dass es keine echten Rückschläge waren und dass Rückschläge der Weg zum Erfolg sind. Sie blieben auf ihre Ziele fokussiert, verbesserten ihre Pläne und Arbeitsprozesse und kamen so zum Erfolg.Hier werden einige Beispiele sehr erfolgreicher Leute beschrieben, die einen riesigen Misserfolg erlebt haben, bevor sie zum großen Erfolg kamen.Walt Disney wurde vom Redakteur einer Zeitung gefeuert, weil ihm angeblich Phantasie und Kreativität fehlten. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte keine guten Ideen. Viele seiner Geschäfte scheiterten. Seine erste Animationsfirma brachte ihm wenig Gewinn und ließ ihn seine Ideen nicht richtig umsetzen. Letztendlich, nach vielen vergeblichen Versuchen, gründete er Disney Brothers Studio. Aber am Anfang hat niemand Interesse an der frühen Mickey Maus Figur, die später dann doch zum größten Erfolg und die Basis des Imperiums Walt Disney wurde.J.K. Rowling war eine junge, geschiedene Mutter ohne Geld, als sie im Jahre 1990 begann, den ersten Harry Potter Band zu schreiben. Im gleichen Jahr starb ihre Mutter, aber sie blieb bei ihrem Projekt und schrieb sieben Jahre lang an dem Buch weiter, nicht einmal ihre Depression konnte sie davon abhalten. Aber als das Buch schließlich fertig geschrieben war, fand sich kein Verlag bereit es zu verlegen. Das Manuskript wurde überall abgelehnt, bis ein unbekannter Literaturagent einen kleinen Verlag fand, der das Buch verlegen wollte. Einige Jahre und weitere Bände der Serie später machte „Harry Potter“ sie zur Milliardärin.Stephen King, der sehr bekannte und berühmte Schriftsteller, war nicht immer der erfolgreiche Autor, den wir heute kennen. Wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme wurde er aus der Schule entlassen, verbrachte seine Zeit zuhause und schrieb Geschichten. Im Alter von vier Jahren sah er, wie ein Zug seinen Spielkameraden vor seinen Augen überfuhr. Seinen ersten Roman Carrie schrieb er, als er noch Englischlehrer war. Das Buch wurde von allen möglichen Verlagen als nicht gut genug befunden und abgelehnt. Seine Frau unterstützte ihn dabei, nicht aufzugeben und ermutigte ihn das Manuskript, das sie wieder aus dem Mülleimer gefischt hatte, weiterhin Verlagen zu präsentieren. Schließlich wurde das Buch doch noch veröffentlicht und seine Karriere als Schriftsteller begann.

Was zeigen uns diese Beispiele?

Der Weg zum Erfolg verläuft auf Umwegen! Wir dürfen nur nicht aufgeben!Die Wege des Schicksals führen uns zu unserem Glück, wenn wir nur Vertrauen haben und in uns glauben.Möchtest auch du dein Glück finden?Möchtest du herausfinden, welche magische Formel dich zum Erfolg trägt?Dantse Dantses neues Buch „Die wahren und unübertreffbaren Gesetze, negative Dingen ins positive umzuwandeln Das Geheimnis, um aus Misserfolg, Scheitern, Versagen, Misserfolge, Niederlagen, Rückschläge, Rassismus, Ablehnung, Mobbing, Unfälle, Trennung, Krankheiten, Ungerechtigkeiten Erfolg zu machen, ohne Wenn und Aber.Ein Wegbereiter Deines Glückes!Erhältlich bei indayi .deund Amazon sowie in allen online Shops, tolino Shops, bei Libri, KNV und in allen Buchhandlungen.Folge uns auch auf Instagram und Facebook Hier gehts zum Inhaltsverzeichnis.Andere Beiträge zum Thema:

WARNUNG:

Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.

Über den Autor

Dantse Dantse ist gebürtiger Kameruner, hat in Deutschland studiert und lebt seit über 25 Jahren in Darmstadt. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld und Verständnis zeigen andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. Mit Dantse Dantse meistert man sein Leben!Sein unverwechselbarer Schreibstil ist sein Erkennungsmerkmal, geprägt von seiner afrikanischen und französischen Muttersprache, und wurde im Text erhalten und nur behutsam lektoriert.

Unternehmensinfos

indayi edition wurde von Dantse Dantse 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft und mit der Zahl der veröffentlichten Bücher stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben und unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen und ihnen möchten wir mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.

Pressekontakt

