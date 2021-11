Die Impfthematik spaltet die Gesellschaft - KlicKlac vereint!

Geimpft, Genesen, Getestet, 3G, 2G, 3G+ vs. Ungeimpfte, Schwurbler, Verschwörungstheoretiker



Unsere Gesellschaft hat in der Pandemie zwei Seiten gebildet: Geimpfte und Ungeimpfte. Zwei Lager, die voneinander erwarten sich korrekt und richtig zu verhalten, dabei aber nur die eigene Meinung als das richtige sehen.

Doch warum lassen wir uns von einer Pandemie spalten? Gerade in so einer Zeit ist es enorm wichtig zusammenzuhalten, in den offenen Austausch zu gehen, miteinander offen und ehrlich zu kommunizieren und vor allem einander zu akzeptieren und respektieren!



Wir wollen mit diesem Beitrag in keinem Maße gegen die Impfung sprechen! Die Impfung kann Leben retten und die Pandemie eindämmen.Doch was derzeit geschieht ist unverkennbar falsch. Während die Infektionszahlen rasend schnell in die Höhe schießen, die Impfkampagne ins Stocken gerät, weil nicht mehr viele Impfwillige vorhanden sind und die Intensivstationen maßlos überlastet sind, passiert - ganz genau - nichts.Viel zu spät kamen Regelungen wie 3G (+), 2G (+) und erneute Kontaktbeschränkungen. Diese Beschränkungen sind jedoch nur für Ungeimpfte. Geimpfte dürfen sich (ohne sich testen zu müssen) frei bewegen und das Virus in die Welt hinaus tragen. Kein Wunder, dass sich die Ungeimpften benachteiligt und unfair behandelt fühlen.Die Stimmung ist schon lange angespannt. Verurteilende Blicke der Geimpften gegenüber der Ungeimpften sind eindeutig wahrzunehmen, Worte wie "unsolidarisch" und "ungebildet" sind dabei nette Formulierungen die fallen.KlicKlac schafft eine solche Plattform des Austausches:Auch in Pandemiezeiten sollten wir frei unsere Meinung teilen können, egal ob sie von anderen gleichermaßen vertreten wird.Wir sollten die Chance bekommen die Stimmen, Meinungen und Erfahrungen beider Seiten zu lesen/hören/schauen und versuchen zu verstehen, warum andere anders handeln als wir, statt sie von vornerein zu verurteilen.Lasst uns offen und ehrlich miteinander umgehen, aufeinander zu gehen und einander zuhören.Zusammenhalt in der Pandemie ist jetzt wichtiger als je zuvor!Teile DEINE Meinung, DEINE Stimme, DEINE Erfahrung auf KlicKlac.Egal ob geimpft oder ungeimpft, auf KlicKlac ist deine Ansicht wertvoll.Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: www.klicklac.de/anmelden KlicKlacLass es klick machen.www.klicklac.deMehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/ F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=... Instagram: https://www.instagram.com/klicklac4u Facebook: https://www.facebook.com/KLICKLAC4U Twitter: https://twitter.com/de_klicklac Tiktok: https://www.tiktok.com/ @klicklac4uindayi editionDiltheyweg 564287 Darmstadtwww.klicklac.de