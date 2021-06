Das Treffen von Biden und Putin in Genf // Spruch des Tages 25.06.2021

Das problematische Verhältnis zwischen den USA und Russland beginnt schon mit der Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Bürgerkrieg zu Beginn der 1860er Jahre. Im Gegenzug beteiligten sich die USA an der ausländischen Intervention gegen die Bolschewiken während des Russischen Bürgerkriegs (1918-1920).Erst im Jahr 1933 wird die UdSSR von den USA als Staat anerkannt.Im Zweiten Weltkrieg kämpften die beiden Staaten Seite an Seite gegen die Achsenmächte Deutschland, Italien, Japan und deren Verbündete. Die sogenannte Anti-Hitler-Koalition sorgte für eine kurzzeitige Partnerschaft.