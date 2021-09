Das Leben ist kein Zufall

Dein Unglück ist kein Zufall

Wir modernen Menschen neigen dazu, die Welt in der wir leben und unser Leben selbst als eine Reihe von Zufällen zu interpretieren. Wir treffen aus Zufall die Liebe unseres Lebens, entgehen zufällig tragischen Unfällen und sind manchmal zufällig zur richtigen Zeit am richtigen Ort.Viele von uns stehen unter immensem emotionalem Druck und entwickeln sogar Depressionen. Denn wir meinen, den scheinbar willkürlichen Lauf des Lebens irgendwie unter unsere Kontrolle bringen zu müssen. Wir meinen, Unglücke durch genaue Planung und Voraussicht verhindern zu können und machen uns mit unserem Kontrollwahn psychisch kaputt. Was uns letztendlich jegliche Kontrolle über uns und unser Leben nimmt.Bist du unzufrieden und denkst das Leben sei ungerecht und grausam zu dir? Glaubst du das Universum ist willkürlich und alles geschieht nur zufällig und hat keine Bedeutung? Dann ist das Buch „Dinge passieren nicht einfach so … Entspannt, gelassen, zuversichtlich und erfolgreich durchs Leben gehen und ohne Angst, Sorgen und Stress glücklich leben!? Ratgeber-Coaching-Therapie?" genau das richtige für dich. Es wird dir die tieferen Zusammenhänge der physischen und spirituellen Welten erklären und dir die Möglichkeit geben, die Zeichen des Universums deuten zu lernen.Dieses Buch ist ein Ratgeber der verdeutlicht, dass unser Leben nicht vom Zufall, sondern von höheren Mächten gelenkt und beschützt wird. Um glücklich und erfüllt zu werden, müssen wir unseren Kontrollwahn ablegen und diesen guten Mächten das Steuerrad überlassen. Sie werden uns zu unserem Glück führen, wir müssen nur lernen ihre Zeichen zu erkennen und zu deuten. Alles, was in unserem Leben geschieht, führt uns zu unserem Glück, ist gut für uns, der Trick ist dies zu erkennen und auch im Unglück etwas Positives zu sehen.Schwere Krankheiten und andere Schicksalsschläge werden von den betroffenen oft als ein unglücklicher Zufall verstanden, als den grausamen Lauf einer willkürlichen Welt. Diese Haltung erfüllt uns mit ständiger Angst vor der ungewissen Zukunft und Schmerz und Leid, wenn schlimme Dinge passiert sind. Um diese Angst und dieses Leid ablegen zu können, müssen wir verstehen, dass nichts zufällig geschieht. Im Gegenteil, alles trägt immer nur zu unserem Glück bei. Der Autor berichtet in diesem Buch von Erlebnissen, in denen ihm Mächte vor Unheil gerettet haben. Auch die Erlebnisse vieler seiner Verwandten, Freunde, Bekannten, und sogar Berühmtheiten, bestätigen seine Theorie.Mithilfe dieses Buches kannst du lernen das Gute in Dingen zu erkennen. So siehst du immer eine Welt von Möglichkeiten und Chancen. Ein glückliches Leben ohne Sorge und Angst motiviert uns nicht nur, unser Leben positiv zu verändern, sondern ist auch Gottes Wunsch für uns.Ängste, Unsicherheiten, Druck und negative Gedanken, die wir uns selbst oder andere uns machen. Mobbing, Rassismus, Ausgrenzung und Versagen sind machtlos, sobald wir sie als Chancen und Weg zur Heilung betrachten.