Braucht man Glück und Unglück? / Spruch des Tages 16.11.

Willst du unglücklich sein? Unglück ist keine Pechsache und

Glück keine Glückssache

Bist du glücklich?

Wir verwechseln häufig Glücksmomente mit wirklich tiefgehendem GlücklichSein.

Der Unterschied zwischen "normalem" Glück und Lebensglück

„ICH WILL GLÜCKLICH SEIN“

Um glücklich zu sein, musst du selbst aktiv werden. Glück muss erkämpft und erarbeitet werden.

Über den Autor:

Über den Verlag:

Unglücklichsein, wie auch GlücklichSein, ist eine Haltung. Jeder von uns strebt nach Glück. Aber man gewinnt immer den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall ist, dass die meisten von uns nach dem Unglück streben.Was macht den Menschen wirklich unglücklich? Wie wird man unglücklich? Wann wird man unglücklich? Kann man UnglücklichSein messen?Um diese Fragen zu verstehen, muss man über das Streben nach dem GlücklichSein nachdenken. Es gibt wohl keinen Menschen, der sich nicht wünscht, glücklich zu sein.Ich stelle dir eine einfache Frage:Die Frage scheint einfach zu beantworten, aber sie ist es nicht.Willst du wirklich glücklich sein? Kannst du dir einfach wünschen, glücklich zu sein und hopp - du bist glücklich?Das schnelle Glück, das dir für einen Moment schöne Gefühle (Glücksmomente) beschert, das ist leicht zu erreichen. Einen schönen Kuss bekommen, Sex haben, ein leckeres Gericht essen, ein Eis essen, dein Lieblingslied hören, eine Beförderung bekommen oder eine Prüfung bestehen, all das gibt uns schnell Glücksgefühle, für einen Moment (lang oder kurz), die aber genauso schnell wieder verschwinden, wie sie gekommen sind. Das hat sehr viel mit Spaß, Lust und Genießen zu tun. So ist die Definition des Glücks für Menschen in der modernen Zeit.Diese Art von Glück hält jedoch nie lange vor. Sobald die Sachen, die uns diese schönen Momente bereiten, nicht mehr da sind, verfallen wir in tiefe Unglücksstimmung (Traurigkeit, Angst, Sorge, Jammerei, Unzufriedenheit, Wut, Ärger, Hass usw.), denn wir wollen nur das Schöne haben und nicht auch das Unschöne akzeptieren müssen. Viele Menschen wollen gar nicht glücklich sein. Sie wollen nur Spaß und Genuss haben und verwechseln das mit GlücklichSein.Das tiefere Glück, mein Lebensglück, das kann ich nicht einfach so herstellen. Genauso wenig kannst du dich vom Unglück befreien. Sie gehören beide zusammen zum wahren GlücklichSein dazu.Wahres GlücklichSein ist daher keine Glücksache.GlücklichSein ist glücklich sein wollen.Glücklich sein wollen bedeutet,eine Entscheidung zu treffen unddiese Entscheidung heißt:Diese feste und entschlossene Entscheidung ist der Beginn der Arbeit am Glück. Ab diesem Zeitpunkt fragt man sich erst, „Was ist Glück überhaupt?“ Denn das Glück kommt nicht von allein.Viele lesen Bücher, die ihnen eher das GlücklichSein beschreiben, als ihnen die Techniken zu erklären, wie man das Glücksprogramm in sich selbst installiert. Erst wenn das Glücksprogramm installiert ist, kann das Glück sich entfalten und bleiben, egal, was um uns herum passiert. Erst wenn das Programm in dir gefestigt ist, kannst du dich immer mit GlücklichSein vom Unglück befreien.Wollen wir glücklich sein, so heißt das auch, dass wir unser Leben nicht nach Menschenmaßstäben leben, sondern nach den Maßstäben von Gott und der Natur, so wie es die „Primitiven" tun.Um das UnglücklichSein noch besser zu verstehen, lies unbedingt begleitend mein Buch „Ich hasse glückliche Menschen" – ISBN 978-3-946551-46-1, in dem du Geschichten über Menschen finden kannst, die unglücklich sind bzw. ihr Unglück selbst herstellen. Er ist Vater von fünf Kindern und die Art Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler nennt. Unkonventionell, frei in seiner Person und in seiner Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das er aber voll respektiert.Als Kind lebte er mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen gleichzeitig, alle lebten zusammen. Da bekommen Werte, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. andere Akzente, als in einer sogenannten „normalen“ Familie. Diese Kindheitserlebnisse, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein, das hat etwas Erfrischendes.Als erster Afrikaner, der in Deutschland einen Buchverlag gegründet hat (indayi edition) und als unkonventioneller Autor schreibt und veröffentlicht er gerne Bücher, die seine interkulturellen Erfahrungen widerspiegeln. Bücher über Werte und über Themen, die die Gesellschaft nicht gerne anspricht und am liebsten unter den Teppich kehrt, die aber Millionen von Menschen betreffen: zum Beispiel Homosexualität in Afrika, weibliche Beschneidung, Sexualität, Organhandel, Rassismus, psychische Störungen, sexueller Missbrauch uvm. Er schreibt und publiziert Bücher, die das Ziel haben, etwas zu erklären, zu verändern und zu verbessern – seien es seine Ratgeber, Sachbücher, Romane, Kinderbücher oder politischen Blog-Kommentare.Inspiriert von seinen Erkenntnissen und Kenntnissen aus Afrika, die er in vielen Lehren gelernt hat, und aus seinen eigenen extremen Erfahrungen und Experimenten – wie z.B. der übertriebenen Aufnahme von Zucker, um die Wirkung auf die Psyche zu untersuchen – von wissenschaftlichen Studien und Forschungen und von Erfahrungen aus anderen Teilen der Welt, hilft er durch sein Coaching sehr erfolgreich Frauen, Männern und Kindern in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Karriere, Stress, Burnout, Spiritualität, Körper, Familie und Liebe. 