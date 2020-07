Wie Menssi das Krokodil kennenlernte / Buchtrailer

Menssi - das traurige Waisenhäschen von Dantse Dantse

Im folgenden Buchtrailer erfährst du, wie Menssi das Krokodil kennenlernte und warum Bambata von nun an ihr Freund wurde.Menssi ist ein kleines Hasenmädchen, das Papa und Mama verloren hat und deswegen bei den Adoptiveltern Putzi und Hansi und deren Tochter Schnuckiputzi aufwachsen muss. Ihre Adoptivmutter Putzi mag sie aber nicht und lässt sie die ganze Hausarbeit verrichten, weil sie eifersüchtig und neidisch ist. Die gütige Menssi muss die Karotten ernten und am Fluss waschen und weil sie ein gutes und großes Herz hat, teilt sie immer mit den Tieren des Flusses. Dabei weint sie und singt Lieder, in denen sie ihr trauriges Leben erzählt und ihre verstorbenen Eltern vermisst. So lernt sie das große, gefährliche Krokodil Bambata kennen…Bambata verspricht Menssi, ihr ab jetzt zu helfen, damit ihr Leben ein bisschen einfacher werden würde.