Vorsatz im neuen Jahr: Mehr lesen

Was ist dein Vorsatz für 2022?

Wie kann man mehr lesen?

Setze dir ein erreichbares Ziel, z.B. jede Woche ein Buch zu lesen. Was für dich passt. Du kannst eine Liste führen, die dir dabei hilft, dein Ziel vor Augen zu haben. Schaffe dir Lesezeit. Es ist sinnvoll dir Zeit dafür einzuplanen, bis es zur einer Gewohnheit wird. Lege eine Zeit fest, wann du am besten lesen möchtest. Zum Beispiel: 30 Minuten zum Frühstück. Suche nach ungewöhnlichen Zeitfenstern. Sei kreativ! Hast du mal gerade eine Minute in der Bahn oder im Wartezimmer? Nutze es! Hab immer ein Buch dabei oder halte eins digital bereit Die richtige Lektüre ist essenziell Die Welt geht nicht unter, wenn du ein Buch abbrichst Tausche dich mit deinen Freunden oder anderen Lesern aus Du kannst immer die Leseformate wechseln Vermeide so gut wie möglich Ablenkung Es kann hilfreich sein lernen schneller zu lesen Genieße dein Buch in vollen Zügen

Das neue Jahr ist aufregend. Es ist immer mit Entwicklung, neuen Zielen und somit auch Vorsätzen verbunden. Abnehmen, mehr Sport treiben, gesünder essen, Zucker reduzieren, weniger Zeit auf Social Media verbringen usw. Jeder hat ein Ziel oder mehrere, die er dieses Jahr erfüllen möchte. Dieser Beitrag ist besonders für die bestimmt, die mehr lesen möchten!Das ist doch auch ein guter Vorsatz, oder? Und sogar sehr realistisch.Waren die Tipps hilfreich?