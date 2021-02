So wichtig ist Sprache in unserem Leben!

Wir verwenden sie konstant in unserem Alltag – sei es in Form einer simplen Begrüßung, wenn wir unseren Kollegen etwas erklären oder Geschichten erzählen. Wir lesen Werbung, während wir durch die Stadt gehen, wir lesen Bücher.Sie informiert uns und verbindet. Sie hilft uns, besser miteinander zu kooperieren und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten.Doch Sprache kann noch viel mehr!Worte bieten ein tiefes Potential, denn unsere Sprache beeinflusst unsere Weltsicht, wie es schon viele Sprachwissenschaftler beschrieben haben (zB Whorf und Deutscher).Stellt euch eine Brücke vor. Wie würdet ihr sie beschreiben?Die meisten Leute nennen Eigenschaften wie: verbindend, geschwungen, schön.Im Vergleich dazu beschreiben Spanier Brücken erwiesenermaßen mit Attributen wie stark, mächtig, kraftvoll.Im Deutschen ist die Brücke ein weibliches Objekt, im Spanischen ist el puente ein männliches Objekt. Unterbewusst nehmen diese beiden Kulturen die Brücke anders wahr; abhängig nur von einem simplen Artikel. Wie weit reicht dann wohl die Wirkung ganzer Sätze auf unser Unterbewusstsein?Wie sonst wäre außerdem das System von Metaphern möglich? Gerade diese Assoziationen, die allein durch Sprache hervorgerufen werden können, machen Bücher lesenswert und Gedichte poetisch.Etwas, das auf den ersten Blick so unwichtig erscheint, weil es uns schon unser gesamtes Leben lang begleitete, ist dazu in der Lage, unser Unterbewusstsein zu erreichen. Und wenn sie unser eigenes Unterbewusstsein erreichen kann, dann kann sie auch das der anderen erreichen; Sprache kann dir helfen, eine andere Wirkung auf Menschen zu erzielen.Mit Fachworten bestückt kannst du beispielsweise einen kompetenteren Eindruck hinterlassen.Im Dialekt gesprochen können deine Worte eine Verbundenheit zu einer regionalen Gruppe ausdrücken.Wie kann ich meine Sprache verwenden, um auf Mitmenschen einen besseren Eindruck zu machen?Wie kann ich mir, allein durch die Verwendung der richtigen Worte, einen besseren Ruf erarbeiten?In seinem Ratgeber "Sag es doch gut! Die Sprache der Gewinner" klärt er seine Leser darüber auf, wie sie mithilfe ihrer Sprache zum Erfolg kommen. Welche Wörter helfen dir zum Erfolg? 