Sag „Nein“ zu Weihnachtsspeck – ohne Diät

Angst vor dem Zunehmen

Eine wahre Rettung

Du glaubst das ist alles?

Zum Autor:

Man will das leckere Essen genießen, aber man hat im Hinterkopf Gedanken wie: Zusätzliche Kilos und Weihnachtsspeck. Und als Neujahrvorsatz schwört man sich mehr Sport zu treiben, das Fitnessstudio zu besuchen und ein Diät zu folgen.Das ist aber alles nicht nötig! Keine Sorge! Genieße dein Essen, denn wir haben eine perfekte Lösung für dich. Du musst keine Gewissensbisse haben, auf jeden Biss achten und dich danach mit Diät und Sport foltern. Zur Rettung kommt das Buch „Abnehmen mit Charme“ von Dantse Dantse. Eignet sich perfekt nicht nur nach den Feiertagen aber auch für das ganze Jahr.Dieses Buch ist eine tolle Synthese aus wissenschaftlichen Tatsachen, afrikanischer Naturlehre, Wissen aus vielen Teilen der Welt, eigenen Experimenten, Forschungen und Erfahrungen aus Dantses Dantses Coaching. Es hat alles in sich wie kein anderes Buch zuvor und versorgt dich mit sehr vielen neuen Erkenntnissen.Na, besorge dir den Ratgebervon Dantse Dantse und genieße alle Weihnachtsgerichte ohne wenn und aber:Erhältlich bei:…Und deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.