Leseprobe "Die schwarze Anzehma und ihr afrikanischer Internetprinz aus New York" von Dantse Dantse

Inhalt des Buches

Johnny und Roger sind beste Freunde. Beide sind verheiratete Männer, die ihre Familien versorgen müssen. Doch keiner von ihnen hat das Privileg eines sicheren Einkommens. Sie schlagen sich durch mit alltäglichen Geschäften. Geschäfte, die in Afrika nicht als unüblich gelten. Während Roger sich immer wieder rühmt, dass sein Kopf voller betrügerischer Pläne sei, die ihm zum Geld verhalfen, schläft Johnny mit älteren, verheirateten Frauen, die ihn finanzieren. Für ihre Frauen ist dies jedoch kein Geheimnis, denn die Unterhaltung mehrerer Liebhaber ist typisch für viele Afrikaner.Ebenso typisch ist die Vorgehensweise des Hochzeitsschwindels, der jungen afrikanischen Frauen die Ausreise nach Europa ermöglicht. Im Internet suchen sie sich wohlhabende, europäische Männer und spielen ihnen die große Liebe vor. Damit erhoffen sie sich von ihnen ein Visum für Europa oder sogar sie zu heiraten. Kurz darauf verlassen sie diese Männer wieder, sobald ihr Wunsch erfüllt ist. Auch Anzehma, eine hübsche, afrikanische Frau im Alter von 18 Jahren, verfolgt diese Pläne, um sich und ihre Familie reich zu machen. Sie sitzt in einem Internetcafé als Johnny und Roger sie das erste Mal erblicken. An diesem Zeitpunkt beginnt sich der Plan der Freunde zu entwickeln.WARNUNG:Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.