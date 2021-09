KlicKlac: Eine Plattform für jung und alt

KlicKlac will genau dieses Verhalten durchbrechen und auch den älteren Menschen in unserer Gesellschaft eine Stimme geben.Alter geht einher mit Lebenserfahrung, von der können wir alle eigentlich nur lernen, warum geben wir älteren Personen also nicht die Möglichkeit ihr Wissen mit uns zu teilen?Hier kommt KlicKlac ins Spiel!Wir machen JEDES Wissen gleich wertvoll, wir ermöglichen es JEDEM sein Wissen kostenlos zu veröffentlichen und sich mit anderen darüber auszutauschen. Denn wir finden, dass JEDE Meinung, JEDES Wissen, JEDE Erfahrung es wert ist erzählt zu werden.Lasst uns die Diskriminierung von Randgruppen stoppen, lasst uns die Diskriminierung von Alten stoppen und lasst uns vor allem unser Wissen nutzen, denn JEDE und JEDER hat etwas zu erzählen. Wir müssen nur zuhören.Egal ob du dich mit Technik auskennst oder nicht, wir ermöglichen dir, dein Wissen zu verbreiten. Schreibe ein paar Worte, lass dich filmen oder deine Stimme aufnehmen, gestalte ein Video...ganz egal, wie du DEINE Meinung verbreiten willst, auf KlicKlac findet sie ein Zuhause.Also teile dein Wissen und werde Teil von KlicKlac. Hier gehts zur kostenlosen Anmeldung.Lass es klick machen.www.klicklac.deMehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/ F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=... Instagram: https://www.instagram.com/klicklac4u Facebook: https://www.facebook.com/KLICKLAC4U Twitter: https://twitter.com/de_klicklac Tiktok: https://www.tiktok.com/ @klicklac4uindayi editionDiltheyweg 564287 Darmstadtwww.klicklac.de#jung #alt #ageism #diskriminierung #miteinander #wissen #austausch #erfahrung #meinung #dubistgefragt #jederistwertvoll #wertvoll