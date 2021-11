Indayi steht für alternative Medizin

Indayi edition ist kein gewöhnlicher Verlag. Genau wie auch die Bücher und in denen vorhandenen Methoden, die der Verlag, rausbringt, denn indayi edition steht nämlich für alternative Medizin und somit schlagen wir euch alternative und vor allem einfache Lösungen, die sicher und wirksam sind vor.



Was ist aber alternative Medizin?

Wann und warum alternative Medizin?

Unser Vorschlag:

Zum Autor und Verleger:

Wir eilen mit der Erklärung heran. Alternative Medizin ist nichts anderes als Behandlungsmethoden und diagnostische Konzepte die sich als Alternative oder Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten Methoden der klassischen Medizin verstehen und das können Naturheilverfahren, Homöopathie, Osteopathie oder Eigenbluttherapie usw. sein. Was unter alternative Medizin auch verstanden werden kann, ist Behandlung mit Kräutern und natürlichen Methoden statt mit Pillen und Medikamenten, was die klassische Medizin anbietet.Bei uns findest du viele Bücher und Ratgeber, die dir Methoden aus der alternativen Medizin anbieten und die vor allem Wirkung zeigen. Zudem ermutigen wir unsere Leser anders zu denken und anders zu sein und wir schlagen, was manche als kontrovers sehen können, Methoden aus der alternativen Medizin vor. Nicht jedes gesundheitliches Problem kann und muss mit Tabletten behandelt werden, denn es gibt andere Wege, die wir euch in unseren Büchern näher zeigen. Am Ende liegt die Entscheidung bei euch – Lesern.In unseren Büchern stehen hauptsächlich Kräuter, Gewürze und andere natürliche Methoden im Vordergrund und das beste ist, dass nicht nur Befürworter von Alternativen Medizin können was mit unseren Büchern anfangen.Grundsätzlich sind die Anwendungsgebiete der alternativen Medizin sehr vielfältig. Im Allgemeinen geht sie jedoch davon aus, dass Krankheiten durch ein inneres Ungleichgewicht von Körper, Geist und Seele ausgelöst werden. Fakt ist, dass die Komplementärmedizin fester Bestandteil unseres Gesundheitssystems und kaum noch wegzudenken ist und so kann die Komplementärmedizin vor allem zur Linderung von Nebenwirkungen oder zur Behandlung chronischer Erkrankungen angewendet werden. Besonders sinnvoll ist die Alternativmedizin jedoch vor allem dann, wenn der Alltagsstress mal wieder überhand nimmt und das innere Gleichgewicht aus den Fugen gerät.Interessiert? Schau dir diese Bücher an und du wirst es nicht bereuen, denn jeder findet was für sich.Erhältlich bei: Indayi.de … und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Erhältlich bei: Indayi.de … und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Erhältlich bei: Indayi.de … und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Erhältlich bei: Indayi.de … und in deiner Lieblingsbuchhandlung!Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen