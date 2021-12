Indayi edition ist auch auf der Plattform TikTok aktiv!

Schaue dir das Best-Of unser TikTok Videos an:



Über uns

Die Ziele von indayi edition

Die Bücher von indayi sind anders

Zum Autor:

Auf TikTok präsentieren wir unsere Bücher noch einmal von einer ganz anderen Seite.Bleibe auf dem Laufenden und folge uns auf TikTok indayi edition wurde von Dantse Dantse, 2015 in Darmstadt gegründet und ist somit der erste Verlag eines Migranten aus Afrika in Deutschland. Dantse kommt ursprünglich aus Kamerun und lebt seit über 25 Jahren in Deutschland, wo er auch studiert hat. Das Bücherschreiben ist schon lange seine Leidenschaft. Mit der Zahl der veröffentlichten Bücher, stieg der Wunsch nach einem eigenen Verlag, um seinem Stil und seiner unkonventionellen Art treu bleiben um unabhängig von Verlagsvorgaben und -regeln schreiben und veröffentlichen zu können.Das Besondere an Dantse ist, dass er als Autor mit afrikanischen Wurzeln auf Deutsch und nicht auf Französisch schreibt. Dadurch trägt indayi edition zur Verständigung zwischen den Kulturen bei. Wir fördern die Integration und motivieren Autoren aus anderen Kulturen, auf Deutsch zu schreiben und sich mit der „Goethesprache“ zu identifizieren.Viele unbekannte und unkonventionelle Autoren – und ganz besonders Menschen mit Migrationshintergrund – haben es schwer, bei den großen, etablierten Verlagen unterzukommen. Wir möchten ihnen mit unserem kleinen, bunten, außergewöhnlichen Verlag die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen, Ideen, Erlebnisse und Träume mit anderen zu teilen.Wir möchten unkonventionelle Literatur fördern. Alles was den Menschen helfen kann wird bei uns veröffentlicht, auch wenn es gerade kein Trendthema ist, oder sogar tabuisiert wird. Außerdem liegt uns Literatur von Menschen mit Migrationshintergrund am Herzen. Unser Ziel ist es, Bücher herauszugeben, die der Verständigung zwischen den Kulturen dienen. Die die Menschen dazu bringen, die Welt und sich selbst besser zu verstehen. Gute, unkonventionelle Bücher, die dem Mainstream nicht entsprechen, die aber Themen haben, die der Gesellschaft helfen.Wir wollen denjenigen eine Stimme geben, die sonst keine haben. Die Erfahrungen, Träume, Ideen, Fantasien, Weisheiten von Menschen mit Migrationshintergrund, ihre Einblicke in ihre Welt eröffnen uns neue, ungewohnte Sichtweisen.Wir wollen unbekannten Autoren aus fremden Ländern, gerade aus Afrika, Asien, Lateinamerika und anderen, die tolle Werke geschrieben haben, die Chance geben, diese Werke auf Deutsch zu übersetzen und zu veröffentlichen. Wir wollen den Menschen, die Deutsch sprechen, die Gelegenheit geben, Werke von unbekannten Autoren aus anderen Ländern zu lesen. Außerdem ist es unser Ziel, in Not geratenen, unbekannten Autoren zu helfen, nicht nur durch finanzielle Hilfen.Wir wollen einen anderen Weg einschlagen, als den, den die stark gewinnorientierten, etablierten Verlage gehen. Nicht der Gewinn steht im Vordergrund, sondern die Literatur als Faktor der Völkerverständigung, des kulturellen Austausches und des Kampfes gegen die Armut. Denn bei uns geht es nicht um finanzielle Bereicherung, sondern um einen Traum, ein Ziel: etwas für die Gesellschaft zu erschaffen.Wir wollen ein partizipativer Verlag sein, das heißt, alle Menschen die uns unterstützen, können gemeinsam mit uns entscheiden, welche Bücher veröffentlicht werden. Unsere Leser und Unterstützer sind ein Teil des Verlages!Wir wollen besonders Autoren aus Darmstadt und der Region publizieren. Viele unserer Bücher haben einen direkten Bezug zu Darmstadt und Umgebung.…weil wir Themen nicht oberflächlich behandeln, sondern den Sachen auf den Grund gehen…weil unsere Autoren authentisch, einfach und leserlich schreiben und auf abgehobene Fachsprache verzichten…weil wir uns für das Fremde interessieren, und versuchen es so darzustellen, wie es wirklich ist – ungeschönt und ohne Vorurteile, damit der Leser sich fühlt, als sei er mit dabei…weil unsere Bücher Probleme lösen und den Menschen Halt, Hoffnung und Motivation geben und ihnen außerdem ein Lächeln schenken…weil wir Menschen mit Migrationshintergrund eine Stimme geben…weil wir die deutsche Sprache für Integration und Frieden zwischen den Kulturen nutzen…weil alle unsere Kinderbücher von Kindern illustriert werden und nicht von Profis – so zeigen wir, wie Kinder die Welt und die Geschichten sehenDer aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.