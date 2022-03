Indayi edition Buchvorstellung: The Spirit – a game

The Spirit – Der Gute und der Rächer

The Spirit – Fiktion oder Realität?

– “The Spirit – a game” von Dantse DantseDer Cyberkrimi und Science Fiction Thriller “The Spirit – a game” von Dantse Dantse ist 2017 erschienen.In diesem Cyberkrimi geht es um ein Computerspiel, The Spirit, welches die Welt wie im Sturm erobert. Viele Menschen spielen dieses Spiel bereits; sie müssen spannende Aufträge ausführen, Rätsel lösen und andere Spieler finden. Jedoch kommt die Frage auf: Ist dieses Spiel nicht vielleicht dafür verantwortlich, dass seine Spieler kriminelle Handlungen in der realen Welt ausführen? Die Experten sind sich jedoch einig: The Spirit ist ein vollkommen normales Spiel.Auch der 19-jährige Marco ist einer der Spieler, der zu solchen kriminellen Handlungen verleitet wird. Danach kann er sich jedoch an nichts mehr erinnern. Lediglich seine Oma schöpft verdacht, aber keiner hört auf sie.Im Jahr 2030 werden dann allerdings blutige Anschläge auf ein hochmodernes und computergesteuertes Deutschland verübt – Terrorismus wird vermutet. Erneut gibt jemand – der afrikanische Asylbewerber Kamga – den Tipp, es könne sich um das Spiel The Spirit handeln. Erneut winkt die Polizei diese Möglichkeit ab. Jedenfalls solange, bis das Spiel selbst Kontakt aufnimmt: In den letzten 10 Jahren hat er aus den Spielern seine Cyber-Terroristen geboren, und in den nächsten 10 Tagen werde der finale Showdown folgen, der die Welt zerstören wird. Kann The Spirit aufgehalten werden?Dieser Cyberkrimi behandelt zwar fiktionale Thematiken, die aber doch sehr gut in unsere heutige Zeit passen. Ein Computerprogramm bedroht die Welt – Da fragt man sich automatisch, ob dies wirklich Science Fiction ist in einer Welt, die nahezu vollständig von Technik beherrscht wird. Gibt es Lebensbereiche, die nicht durch mindestens ein technisches Gerät funktionieren? Viele Berufe verlangen die Arbeit am Computer, ohne Handy kommen die meisten Menschen gar nicht mehr aus. Autos werden modernisiert, erhalten Programme. Einige Cafés und Restaurants bieten bereits Roboter als ihre Kellner an.The Spirit ist nicht der erste Cyberkrimi, der diese Thematik aufgreift. Bereits viele andere Autoren haben beleuchtet, was passiert, wenn die Technik, insbesondere die Computer, die Macht ergreifen. Wie lange dauert es wohl, bis es Realität wird?Dieser spannende Roman gibt einen Einblick in die Möglichkeit, wenn ein Computerprogramm zu einem Terroristen wird und die gesamte Menschheit auslöschen möchte.Wenn wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich über das Buch auf indayi.de informieren: