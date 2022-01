Hörprobe von “Ich, weiblich, unglücklich” von Nancy S.

Wir haben mal wieder eine Hörprobe für dich! Diesmal von Ich, weiblich, unglücklich suche eine Mutter, die mich liebt!

Darum geht es

Unsere Hörprobe für Dich



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Die Autorin

Über den Verleger

In unserer Kindheit ist es wichtig, dass sich ein Grundgerüst der Liebe, Vertrauen und Halt aufbauen kann. Geschieht das nicht, leidet man schnell an einer psychischen Krankheit, wie Nancy S. Von Geburt an fehlt es ihr an Liebe und emotionalem Halt. Ihre Eltern entziehen sich jeglicher Verantwortung und erziehen ihre Kinder zu egoistischen und gefühlskalten Maschinen. Bei Nancy äußert sich dies als Essstörungen, Depressionen, selbstverletztendem Verhalten, Drogenmissbrauch und einer (zu) extremen Auslebung ihrer Sexualität. Anders weiß sie ihre Probleme nicht zu lösen – oder besser gesagt – die schlechten Gefühle zu verdrängen. Nie findet sie den Punkt während des Erwachsenwerdens, an dem sie ihre Geschichte hinterfragt und reflektiert. Erst im Rahmen einer Psychotherapie gelingt ihr der Schritt, sich ihren Erlebnissen und offenen Wunden zu stellen und diese raus in die Welt zu tragen, zu teilen und so auch anderen zu helfen, diese zu erkennen.Das Besondere an diesem Buch ist, dass es autobiographisch ist und nach einer wahren Begebenheit verfasst wurde! Es lohnt sich also, einmal reinzuhören. In unserer Hörprobe geht es vor allem um die Kindheit und wie diese Nancy prägte:Nancy S. schreibt ihre Geschichte für all diejenigen auf, die auch keine Liebe von ihren Eltern erfahren haben, die hilflos den Machtspielchen ausgesetzt waren und die bis ins Erwachsenenalter damit zu kämpfen hatten. Oder für diejenigen, die einen Einblick in eine so dramatische Lebenswelt haben wollen, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Menschen zu psychischen Erkrankung getrieben werden wie Depressionen, Borderline Störungen, Essstörungen und dem manchmal damit einhergehenden Drogenmissbrauch.Dantse Dantse: Der aus Kamerun stammende Experte für Ernährung, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklung, mehrfacher Bestsellerautor mit über 120 Büchern (Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romane), ist auch Verleger, Gründer sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach. Er arbeitet und lebt in Darmstadt.Die Bücher von Dantse Dantse verändern das Leben tausender Menschen: Sie sollen helfen, den Horizont zu erweitern, die Welt ein Stück zu verbessern und Afrika zu ehren.Mit seiner innovativen und unnachahmlichen afrikanisch inspirierten Wissens- und Lebenslehre „DantseLogik“, www.dantse-logik.com , die ihn zu einem begehrten und gefragten Erfolgscoach gemacht hat, hilft er Menschen, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig ganzheitlich erfolgreich und glücklich zu sein und Krankheiten zu bekämpfen ohne Medikamente.Sein Motto ist Aktion und gleichzeitig Programm „Allein dein Erfolg ist meine Messlatte, dafür stehe ich mit meinem guten Namen und Ruf“. Dantse DantseEmail: leser@dantse-dantse.comSchriftsteller und Verleger: www.indayi.de Wissenslehrer: www.mycoacher.jimdo.com Gründer: www.klicklac.de WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Tabou B. B. Braun kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.