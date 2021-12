Gute Vorsätze für das neue Jahr 2022

Wer kennt es nicht? Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir überlegen uns schon mal, was wir im neuen Jahr besser machen können oder gar verändern können. Das neue Jahr soll Veränderungen oder Verbesserungen bringen, doch manchmal ist es nicht leicht, diese Vorsätze auf Dauer einhalten zu können. Gründe dafür sind oft zu hochgesteckte Ziele, zu viele Vorhaben gleichzeitig oder einfach fehlende Motivation. Denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Doch mit Autor- und Lebenscoach Dantse Dantse kannst auch du es schaffen, deine Vorsätze einzuhalten.



Welche Vorsätze sind sinnvoll?

1. Gesunde Ernährung

„Power-Kräuter und -Gewürze schützen, reinigen, entgiften Nieren, Leber und Körper von schädlichen Toxinen“

2. Mehr Bewegung und Sport im Alltag

3. Weniger Plastik

4. Weniger tierische Produkte

5. Nehme dir mehr Zeit für dich und deine Hobbys

6. Schluss mit Wegwerfen

„Abnehmen mit Charme“ von Dantse Dantse:

„Vegan 3.0“ von Tabou B. B. Braun.

„Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein“ von Tello Talla.

Natürlich kommt es bei Vorsätzen auch immer auf das jeweilige Individuum an, denn wir alle sind unterschiedlich und haben logischerweise verschiedene Bedürfnisse und Vorstellungen vom Leben.Doch einige Vorsätze sind wirklich sinnvoll, die es unbedingt einzuhalten geht.Dantse Dantse schreibt in vielen seiner Ratgeber, wie wichtig es ist, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Denn wer gesund isst, lebt gesünder und wird resistenter gegen Viren und Bakterien. Dabei predigt er immer wieder, dass es nicht nur auf Obst und Gemüse ankommt, sondern auch auf den Verzehr von Kräutern und Gewürzen wie Oregano, Basilikum, Ingwer, Zimt etc. Denn in ihnen stecken sehr viele Vitamine und Mineralstoffe, die unser Immunsystem benötigt.(Zitat aus: Bei bester Gesundheit)Um gesund und fit ins neue Jahr zu starten und auch zu bleiben, ist Bewegung im Alltag erforderlich. Spaziergänge an der frischen Lust bringen dein Immunsystem ebenso auf Touren und fördern, dass du gesund bleibst. Außerdem tut ein wenig Bewegung gerade gut, wenn man im Homeoffice arbeitet. Der Ratgeber „Abnehmen mit Charme“ von Dantse Dantse wird dich in Sachen Sport und Ernährung beraten und dir mit Tipps und Tricks zur Seite stehen.Ein weiterer guter Vorsatz für das neue Jahr, der nicht nur dir, sondern auch der Umwelt zugute kommt, ist der Verzicht auf Plastik. Versuche im Alltag und beim Einkauf darauf zu achten, weniger Plastiktüten oder Verpackungen zu benutzen. Zum Beispiel durch Papiertaschen, selbst mitgebrachte Einkaufsbeutel, Obstnetze oder Verpackungen zu benutzen, die wieder verwendbar sind. Durch diese neuen Gewohnheiten macht man die Welt schon ein bisschen besser.Versuch doch auch mal im neuen Jahr weniger tierische Produkte zu essen. Mittlerweile gibt es so viele Alternativen, die ähnlich bzw. besser schmecken und die dir und deiner Gesundheit sowie der Gesundheit von vielen Tieren guttun werden. Außerdem bedeutet ein geringer Konsum von Fleisch auch weniger CO2-Ausstoß, was der Umwelt Wiederrum wieder zu gute kommen wird. Wenn es dir noch schwer fällt, dich vegetarisch oder vegan zu ernähren, haben wir den Ratgeber „Vegan 3.0“ von Tabou B. B. Braun für dich.Durch die Arbeit, Schule oder Studium bleibt Zeit für einen selbst und seinen Hobbies oft kaum. Stattdessen sind wir gestresst oder genervt und müssen ständig Fristen und Abgaben einhalten – einfach immer funktionieren. Das ist auf Dauer schädlich für uns. Versuche gezielt mehr Zeit für dich und deine Interessen einzuplanen und schaffe dir besondere Rituale. Fange an glücklicher zu werden. Das Buch „Schöpferische Rezepte für Lebensfreude und Glücklichsein“ von Tello Talla hilft dir dabei.Es werden so oft zu viele Lebensmittel weggeworfen. Schuld ist oft der übermäßige Einkauf oder auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Lebensmittel werden oft nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum weggeschmissen, obwohl sie noch einige Tage länger haltbar und genießbar sind. Neben Lebensmitteln, werden auch Klamotten sehr schnell weggeworfen. Versuche es doch mal, getragene Klamotten bei Hilfsorganisationen zu spenden, anstatt sie gleich in die Tonne zu werfen. In vielen bedürftigen Ländern werden sie gebraucht und sind gerne gesehen. Oder bringe bzw. kaufe in Second Hand shops oder auf Second Hand- Plattformen im Internet.Lass dich inspirieren!Erhältlich bei: Indayi Erhältlich bei: indayi.de Erhältlich bei: indayi.de Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen