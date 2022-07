Globale Ungerechtigkeiten, die ungesühnt bleiben: Hörprobe aus „Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau“ von Dantse Dantse

Globale Ungerechtigkeiten…

Ein Ausschnitt aus dem Gedicht – Globale Ungerechtigkeiten



Mehr zu globalen Ungerechtigkeiten und andere sozialkritische Themen



… findet man überall auf der Welt. In der Geschichte und Gegenwart der Menschheit entspricht ein Land ohne Ungerechtigkeiten lediglich einer utopischen Vorstellung und nicht der Realität. Dabei sind viele dieser Ungerechtigkeiten für die meisten Menschen kein Geheimnis, während andere hingegen entweder ignoriert werden oder der Öffentlichkeit nicht bekannt sind. Dantse Dantse möchte das ändern. In seinem Gedicht „Wie viel? Wie lange? Ungesühnte Welt-Ungerechtigkeiten“ spricht er daher zahlreiche globale Ungerechtigkeiten an aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, für die die Drahtzieher dahinter/die Schuldigen niemals gerade stehen müssen.„Wie viel Zeit braucht ein Soldat, bevor er den Mut hat, Schießbefehle gegen Menschen, die er vorher nicht gesehen hat, die ihm nichts getan haben, abzulehnen?Und wie viel Mut braucht ein Polizist, um seinem Gewissen zu folgen und nicht das Gesetz zu befolgen?Wie viel Heroismus braucht ein Richter, um einen Unschuldigen freizusprechen, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen?Und wie viel Risikobereitschaft braucht ein Volk, um aufzustehen und die Regierung zu zwingen, ihre Wahlversprechen einzuhalten?Wie viel Pflichtbewusstsein braucht ein Arzt, um sich den Anweisungen des Staats zu widersetzen, um das Richtige zu tun?Wie viele Winter muss der Obdachlose unter dem City-Fußgänger-Tunnel ertragen, bevor die guten Menschen ihm einen Blick und eine Decke schenken?“Das ganze Gedicht gibt es in einer Hörprobe auf unserem YouTube-ChannelDu bist auf der Suche nach Literatur, die dich zum Nachdenken anregt? Du sehnst dich nach Gedichten, die außerhalb des Mainstreams liegen und Gesellschaft und Politik kritisch beleuchten? Das Gedicht „Wie viel? Wie lange? Ungesühnte Welt-Ungerechtigkeiten“ gibt es, zusammen mit vielen anderen sozialkritischen Lyrik-Werke, im neuen Gedichtsammelband „Ich bin mir sicher, sie ist eine deutsche Frau“ von Dantse Dantse zu lesen.