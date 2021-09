GEWINNSPIEL! Nimm Teil! Gewinne ein Buch von Indayi!

Gewinnspiel! Nimm teil und habe die Chance eines der vielfältigen Bücher des Indayi Verlages zu gewinnen!

Deswegen haben wir uns entschieden unseren treuen Leser*innen etwas zurückzugeben in Form dieses Gewinnspiels.



Was gibt es zu gewinnen?

Wie kannst du mitmachen?



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Warum ein Gewinnspiel? Indayi Edition hat über die Jahre einen breiten Katalog an den verschiedensten Büchern angesammelt, und wir freuen uns jedes Mal, wenn sich jemand entscheidet eines bei uns zu holen und sein Wissen über die Welt zu erweitern.Sei es durch Sachbücher, Ratgeber oder auch Romane und Kindergeschichten. Bücher sind eine großartige Möglichkeit sich selbst besser kennenzulernen, und eine Pause vom hektischen Leben zu bekommen. Vor allem während einer Pandemie.Natürlich ist dieses Gewinnspiel nicht nur auf unsere jetzigen Kunden beschränkt, jeder kann mitmachen. Wir wollen schließlich, dass sich so viele wie möglich an einem guten Buch erfreuen.Der Gewinn ist ein, doch welches genau ist eine Überraschung.Wir wollen, dass sich alle, Jung und Alt an unseren Büchern erfreuen können, und hoffen der Gewinner dieses Buches wird genau dies tun können. Sei es, weil sie es ihren Kindern vorlesen, weiterverschenken oder selbst daran Freude haben.Und vielleicht könntest dieser Gewinner du sein!Um dem Gewinnspiel beizutreten und eine Chance fürs Gewinnen zu haben, musst du nichts Weiteres tun, als unter dem verlinkten Video einen Like zu hinterlassen und diesen Satz mit dessen Hilfe zu vervollständigen:Das Gewinnspiel geht, und am, wird der Gewinner gewählt.Schreibe bitte deinen, damit mir dich, falls du gewinnst, leicht kontaktieren können.Wir wünschen dir viel Erfolg!Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen, dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern, deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten, dein Schicksal verändern und dich glücklich machen.