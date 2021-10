Finde die Lösungen zu deinen Problemen - oder helfe anderen dabei!

KlicKlac



Du weißt nicht mehr weiter? Fragst Freunde und Verwandte nach der Lösung deiner Probleme, aber keiner weiß einen Rat? Tippst dein Problem in eine Suchmaschine, aber wirst erschlagen von den zahlreichen Seiten und Links, von denen irgendwie die Hälfte gar nicht richtig zum Thema passt?



Dann bist du bei KlicKlac genau richtig!



Was ist KlicKlac ?

Du willst ein passives Einkommen?

Du hast ein akutes Problem und benötigst eine Lösung?

KlicKlac ist ein Web 2.0 basiertes Video-, Audio- und Text- „Consumer-Generated-Content“-Portal für die Vermittlung (An- und Verkauf) von kurzen digitalen Ratgebern, die direkt im Browser auf allen Geräten zum Teil kostenlos, meist aber nach Bezahlung per View-Technologie lesbar, hörbar, sichtbar sind. Auf klicklac werden keine Ratgeberbücher verkauft, sondern direkte Lösungen, Tipps, Tricks, die die Ratsuchenden brauchen. Ein Ratgeber darf hier nicht eine Länge von 20 Seiten überschreiten, optimal sind zwischen 2 und 5 Seiten. Ein Audio- oder Videoratgeber darf zudem maximal eine Länge von 10 Minuten betragen. Alle hochgeladenen Ratgeber müssen prägnant sein.KlicKlac ist die erste interaktive und umfassende Plattform–Community für die Vermittlung von Ratgebern und „do it yourself“-on-Demand, von User zu User, also von Verbraucher zu Verbraucher, von Verbraucher zu Unternehmer, von Unternehmer zu Verbraucher oder von Unternehmer zu Unternehmer (C2C, C2B, B2B, B2C).KlicKlac ermöglicht zum einen, dass die Nutzer vom passiven Inhalts-Empfänger zum aktiven Inhalts-Produzenten werden. Nutzer werden zu Autoren, Produzenten, Publizisten. Sie laden ihr Wissensschatz in Video-, Audio-, oder Textform hoch. Diese werden von anderen Nutzern im Browser abgerufen, gekauft, kommentiert und bewertet. So interagieren sie und helfen sich durch das Teilen ihres Wissens und empfehlen sich gegenseitig. Sie übernehmen somit auch die Funktion des Reichweitenaufbaus des Portals.Mit KlicKlac einfach und schnell online Geld verdienenAber investieren in Aktien und Co ist dir zu riskant? Mit KlicKlac kannst du dir einfach und schnell etwas dazu verdienen. Du stockst damit nicht nur dein Geldbeutel auf, sondern hilfst auch Wissen und Erfahrung zu verbreiten und bietest Ratsuchenden gezielte Unterstützung. Dabei musst du weder Experte noch Bestsellerautor sein, sondern kannst ganz einfach DEIN Wissen, DEINE Rezepte, DEINE Erfahrungen, Tipps und Tricks festhalten und mit nur wenigen Klicks auf KlicKlac veröffentlichen.Den Preis für deine Werke bestimmst dabei ganz allein DU selbst!Egal in welchem Bereich du dein Wissen teilen möchtest: Auf KlicKlac stehen unzählige Kategorien zur Auswahl. Dir fehlt dennoch eine genaue Zuordnung deines Wissens? Dann schreib uns einfach und wir fügen deine gewünschte Kategorie so schnell wie möglich hinzu!Du hast eine Idee für einen Ratgeber, aber weißt nicht, ob der Text für die Veröffentlichung geeignet ist? Kein Problem, denn KlicKlac liest die Texte, schaut die Videos, hört die Audios vor der Veröffentlichung noch einmal an und überprüft so, ob alles rechtens ist. Auf Wunsch korrigieren wir auch den ein oder anderen Text, hierzu einfach eine Mail an kundenservice@klicklac.de......alle Autoren, deren Buch am Vertrag mit einem Verlag scheitert, ihre Buchkapitel einzeln zu veröffentlichen und doch noch etwas dazu zu verdienen...alle (Hobby-)Köche und -Bäcker, die ihre Rezepte verbreiten möchten und sich damit das langersehnte Küchenutensil leisten können...alle Sportler, die ihre Erfahrungen und Trainingstipps mit anderen teilen möchten und damit beispielsweise einen eigenen Verein finanzieren...alle Coaches, die andere in jeglicher Lebenslage unterstützen möchten und sich so ihren Lebensunterhalt verdienen...Handwerker und Bastler, um mit ihren Anleitungen und Tipps anderen unter die Arme zu greifen und sich endlich ihr gewünschtes Gadget leisten zu können...DICH, um DEIN Wissen mit der Welt zu teilen und DIR zu ermöglichen von wo auch immer du bist Geld zu verdienen.KlicKlac bietet für ALLE eine Plattform, die Wissen vermittelt, Unterstützung und Unterhaltung bietet und es dabei ermöglicht Geld zu verdienen.Mach dir deinen Traum wahr und registriere dich jetzt auf KlicKlac !Die Anmeldung ist kostenlos und völlig unkompliziert.Aber du hast keine Lust und keine Zeit ewig zu suchen oder dicke Bücher zu durchwälzen? KlicKlac bietet dir die Möglichkeit deine Antwort innerhalb weniger Minuten parat zu haben.In zahlreichen Themengebieten und von zahlreichen verschiedenen Autoren ermöglichen wir dir ganz spezifisch nach deiner Frage zu suchen. Unsere Ratgeber sind meist nicht länger als 3 Seiten oder ein paar Minuten, wenn es sich um eine Audio- oder Videodatei handelt. Somit verschwendest du keine unnötige Zeit beim googlen oder musst erst zahlreiche Kapitel lesen, die dich gar nicht interessieren.KlicKlac bringt die Antworten auf den Punkt und das für nur geringes Geld!KlicKlac ist eine Plattform auf der jeder sein Wissen und seine Erfahrungen teilen kann. Das Wissen, dass DU erhältst, wenn du einen Ratgeber erwirbst kann also aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn stammen, aber auch von Experten. Unsere Autorenliste gibt dir mehr Information über den Verfasser des Ratgebers. Das Ziel von KlicKlac ist es eine interaktive Community zu schaffen, die sich gegenseitig mit Informationen und Wissen unterstützt. Dass jeder etwas veröffentlichen kann, sorgt dafür, dass neue Sichtweisen eröffnet werden, nicht nur die der Experten und Gelehrten. Sondern auch Erziehungstipps einer Mutter, die den Alltag selbst miterlebt, eines Paares, die eine Beziehungskrise bewältigt haben oder einfach nur Kochtipps eines Hobbykochs.Jeder hat etwas zu sagen! KlicKlac gibt allen dafür eine Plattform.Worauf wartest du also noch? Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung.KlicKlacLass es klick machen.www.klicklac.deMehr Infos und Video-Tutorials unter https://klicklac.de/was-ist-klicklac/ F&A unter https://klicklac.de/service/brauchst-du-hilfe/?id=... Kontaktindayi editionDiltheyweg 564287 Darmstadtwww.klicklac.de