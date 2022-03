Ein Name, viele Gesichter – Der berühmte Johnny Walker

Johnny Walker als der pfiffige Verführer in “4 Shades of Black and White”

Johnny Walker als der Heiratsschwindler in “Yeah, I am Johnny Fuck Me Walker, the rich black man from New York in Africa”

Johnny M. Walker als ein Mörder in “Blutiger Tanz”

Johnny M. Walker als ein Psychopath und Schlächter in “Blutige Therapie”

Der Hauptcharakter Mendo choup ke joug Evarist Dieu ne, auch Johnny Walker genannt, weiß genau was zu tun ist, um das zu bekommen, was er will. Er ist afrikanischer Herkunft, möchte aber mit seiner Frau und Kindern unbedingt nach Europa kommen. Das ist aber gar nicht so einfach. Zu seinen Gunsten ist Johnny Walker pfiffig, skrupellos und hat Köpfchen. Er weiß sofort was zu tun ist und seine Charme hilft ihm auch dabei. Er entwickelt einen Plan, um nach Europa zu kommen. Dafür muss er eine weiße Frau dazu bringen, ihn zu heiraten, so dass er ausreisen kann. Wie weit wird Johnny Walker gehen?Auch hier erobert Johnny Walker ohne Probleme die weiblichen Herzen. Er erobert sie nicht nur – er bricht sie auch. Er ist bereit sehr weit zu gehen, um nach Europa zu kommen. Deswegen betrügt er auch. Er nutzt eine …afrikanische Frau aus um an sein Ziel zu kommen. Aber wie!Diesmal kommt Johnny Walker in der Rolle eines Mörders vor. Bevor es aber dazu kam, hatte er alles, was man sich wünschen kann. Er kam aus einer reichen Familie, ist selbst ein vermögender Anwalt, Ehemann und Vater von zwei Kindern. Doch sein Leben ist nicht so rosig, wie es aussehen mag. Seine Mutter und Schwester sterben und seine Frau betrügt ihn mit seinem Kollegen. Verzweifelter Johnny Walker sucht Trost in einem One-Night-Stand. Und das verändert sein Schicksal für immer. Er wird zu einem Mörder. Er tötet eine dänische Frau.Johnny Walker war nicht immer ein Psychopath. Er wurde zu einem gemacht. Die zerstörte Kindheit und Kriegstraumata haben ihn zu einen Monster gemacht. Er ist nicht zu stoppen. Gnadenlos, skrupellos, intelligent und kaltblutig. Das ist Johnny M. Walker.