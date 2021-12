Der KlicKlac Adventskalender

Der Adventskalender der etwas anderen Art



Jeden Tag ein Türchen öffnen, sich von dem Inhalt überraschen lassen, sich an Geschenken erfreuen - dieses Konzept wird es auch bei uns geben.Es wird allerdings kein "langweiliger" Adventskalender mit nur Sprüchen oder Weisheiten - Nein, wir bieten mit unserem Adventskalender ganz klar Mehrwert!Wir bieten euch Wissen zu verschiedensten weihnachtlichen Themen, fordern euch zu Adventschallenges heraus und natürlich verlosen wir auch das ein oder andere Geschenk unter allen Teilnehmern!

Adventskalender zum Geld verdienen

Unser Adventskalender beinhaltet aber viel mehr als nur das Türchen öffnen!Jeden Tag haben wir Inspirationen für euch rund um das Thema Weihnachten. Und fordern Euch dazu auf etwas zum Thema zu schreiben, zu erzählen und aufzunehmen oder zu filmen.Gestaltet einen weihnachtlichen Ratgeber und ladet ihn auf KlicKlac hoch. So könnt ihr ganz nebenbei passives Einkommen generieren, mit dem Wissen, dass Ihr habt.Es sind weder wissenschaftliche Quellen noch Beweise nötig, um von Eurem Weihnachtsfest zu berichten und andere daran teilhaben zu lassen, Ihnen als Inspiration und Motivation zu dienen.Das macht es JEDEM/JEDER möglich einen Ratgeber zu veröffentlichen.Auf unseren sozialen Medien geben wir jeweils das Thema des Tages vor zu welchem ihr euren Ratgeber gestalten könnt. Folgt uns also unbedingt, um keines zu verpassen!Mit jedem veröffentlichten Ratgeber sammelt ihr Punkte in unserem Adventskalender. Wir belohnen ALLE TeilnehmerInnen, allerdings haben die TeilnehmerInnen mit den meisten Punkten wöchentlich eine Chance auf exklusive Gewinne!Die Gewinne werden wöchentlich preisgegeben.

Teilnehmen für alle möglich

Auch wer keine Ratgeber veröffentlichen möchte, sondern nur die Ratgeber der anderen bestaunen hat eine Chance an den Gewinnspielen teilzunehmen.Wir wollen unseren Adventskalender so barrierefrei wie möglich gestalten, denn dafür steht KlicKlac .Falls ihr zu einem Thema keinen Ratgeber schreiben möchtet, dann schickt uns einfach ein (selbstgemachtes!) weihnachtliches Bild an kundenservice@klicklac.de passend zum aktuellen Tagesthema.Achtung: Da wir die Bilder gesammelt in ein Video packen und veröffentlichen wollen, stimmen Sie mit dem Schicken des Bildes ausdrücklich zu, dass wir dieses weiterverwenden dürfen! Bitte achten Sie darauf, dass sich keine Personen erkennbar auf ihren Bildern befinden.Alternativ könnt Ihr uns auch gerne in eigenen thematisch passenden Beiträgen in euren sozialen Netzwerken markieren. Auch dies ermöglicht euch die Teilnahme am Gewinnspiel.

Teilnahme am Gewinnspiel:

...einen eigenen Ratgeber auf KlicKlac veröffentlicht zu den jeweiligen Tagesthemen

...uns ein (selbstgemachtes!) Bild an kundenservice@klicklac.de schickt zu den jeweiligen Tagesthemen

...uns in den sozialen Medien auf euren Posts markiert, die Informationen/Fotos/... zu den jeweiligen Tagesthemen enthalten

Da dies bereits sehr viele Informationen auf einmal waren, fassen wir Euch die Teilnahmebedingungen noch einmal zusammen. Am Gewinnspiel und somit an den wöchentlichen Adventskalenderverlosungen teilnehmen könnt Ihr, wenn Ihr...KlicKlac wünscht allen Teilnehmenden viel Glück!Hier kommst du zum ganzen Artikel: https://klicklac.de/aktuelles/der-klicklac-adventskalender/