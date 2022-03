Der Geschmack der Rache in “Roulette Khmer"

Das schwierige Leben

Shanras Träume

Das Leben war nicht gerade gnädig mit Shanra. Sie hatte vieles verloren und viel gelitten. Als sie klein war, wurden ihre Eltern wie Schlachtvieh in einen Lastwagen gepfercht nur damit sie in eines der zahlreichen grauenvollen Arbeitslager verschleppt werden könnte. Später, als schon erwachsene Frau, arbeitete sie als Prostituierte in einer Bar. Shanras Leben besteht aus vielen Tragödien und traumatisierten Erlebnissen. Außerdem bietet eines der Kapitel vielschichtige, intime Einblicke in ihre Biografie; wie sie sich zum Beispiel mittels intensiven Selbststudiums zu einer gebildeten Frau entwickelt hat.Shanra ist eine junge Frau mit großen Träumen und Ambitionen. Trotz der Tragödie, in der sie ihre Eltern und ihren Onkel verloren hat, versucht sie nach vorne zu blicken. Jedoch erfolglos. Immer wieder werden ihr Steine auf dem Weg geworfen. Die Arbeit als Prostituierte ist nicht gerade ein Traum. Eigentlich träumt sie von einem himmlischen Dasein als Apsaratänzerin in den heiligen Tempeln von Angkor Wat. Doch ihre Träume werden auch von Geistern beherrscht. Die Opfer des Völkermordes der Khmer Rouge, darunter auch ihre Ahnen, fordern Rache. Auch Shanra zusammen mit ihrem Bruder begibt sich auf einen grausamen Rachefeldzug.Wie geht es weiter? Schafft es Shanra sich von den Dämonen der Vergangenheit zu befreien? Wird sie jemals Frieden finden?