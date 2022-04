Burnout – Sind wir alle dazu verdammt?

Die falsche Erziehung kann den Grundstein für ein Burnout legen.

Aus gestressten Grundschülern werden überforderte Jugendliche und schließlich Erwachsene mit Burnout.

Was sind die ersten Anzeichen eines Burnouts?

Das wichtigste Merkmal: Burnout ist der Verlust der Erholungsfähigkeit. Sind die Batterien auch nach einer Woche Urlaub noch leer, könnte dies ein Zeichen sein.

Sinkende körperliche und seelische Belastbarkeit

Glaube, dass das eigene Tun sinnfrei ist

Antriebslosigkeit

Dauernde Müdigkeit

Stark schwankende Launen

Kopfschmerzen oder sonstige unerklärliche Symptome wie Bauchschmerzen, Übelkeit, etc..

Schwaches Immunsystem

Kindern und Jugendlichen wird heutzutage viel zugemutet. Der Druck kommt von allen Seiten: Schule und gute Noten, Gleichaltrige und das Dazugehören, Hobbiys und ständige Verpflichtungen, SocialMedia und das stetige Vergleichen. In unserer heutigen Gesellschaft beginnt der Leistungsdruck immer früher. Schon im Kindergarten wird immer mehr von den Kindern verlangt und in der Schule geht es direkt weiter: Nach immer länger werdenden Schultagen geht es montags zum Ballett, dienstags zum Reitunterricht, usw.Wir sehen also: Lernen die Kinder im Elternhaus nicht, wie sie mit dem ständigen Druck umgehen sollten, kann dies fatale Folgen haben. Daher sollten sich die Eltern der Vorbildfunktion ihrer Kinder gegenüber stets bewusst sein. Leben sie eine negative Sicht auf die Welt vor, überträgt sie diese auf die Kinder. Gehen sie jedoch mit gutem Beispiel voran, können die Kinder viel für ihre Zukunft lernen. Gute Erziehung ist ein erster Schutz gegen ein frühes oder auch spätes Burnout. Hierbei darf eins nicht vergessen werden: Eltern haben es oft selbst nicht leicht. Gefangen zwischen Beruf und Elternsein, wissen sie oft nicht, wie sie in beiden Welten das Beste geben sollen. Und brennen selbst aus. Deswegen ist auch bei Erwachsenen Prävention unglaublich wichtig. Daher ist es wichtig zu wissen, was die Frühwarnzeichen sind.Wichtig ist dabei: Je früher die ersten Symptome erkannt werden, desto schneller kann gegen das Burnout vorgegangen werden. Daher ist Aufklärung und Prävention in diesem Bereich sehr wichtig. Daher hat unser Autor Dantse Dantse den Ratgeber „Burnout-Generation – Programmiert, um völlig auszubrennen“ geschrieben. Hier erhalten Eltern Informationen und konkrete Tipps, wie sie sich selbst und ihre Kinder vor dem Ausbrennen schützen können.