Buchtrailer zum Krimi „Der dritte Tod“

Doch was ist geschehen?



Möchtest du auch herausfinden, wieso Johnny diesen Weg eingeschlagen hat?

Johnny ist ein Rechtsanwalt, verheiratet, und Vater von zwei Kindern. Umso verwunderlicher ist es, als die Polizei ihn eines Abends widerstandslos an einer Disco festnimmt. Aller Anschein nach hat er dort eine junge Frau ermordet und einen weiteren Mann schwer verletzt. An Johnny’s Händen klebt wortwörtlich Blut.Obwohl er sich sofort festnehmen lässt, schweigt Johnny zu den Tatvorwürfen und sagt kein einziges Wort. Die genauen Tatumstände und Motive bleiben deshalb ein Geheimnis.Als auch sein zweites Opfer seinen schweren Verletzungen erliegt, wird Johnny tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hat sich selbst das Leben genommen und einen Abschiedsbrief hinterlassen. In diesem beteuert er, dass sein zweites Opfer ein Zufallsopfer war und dass er nicht wusste, dass der Mann selbst Kinder hatte. Sein Tod täte Johnny leid und sei der Auslöser für seinen Selbstmord.Zu der Tat an Sich und seinen Motiven äußert Johnny sich dennoch nicht. Deshalb nimmt er sein Geheimnis mit ins Grab. Auch die beiden anderen Tatbteiligten sind längst tot und können deshalb nichts zur Tataufklärung beitragen.Wir werden also nie herausfinden, was wirklich an diesem Abend vorgefallen ist… Oder etwa doch?Johnny’s Vater, Mr. Walker, kann es einfach nicht fassen. Sein Sohn, das Einzige was ihm aus seiner Famile blieb, soll zwei Menschen umgebracht und sich danach erhängt haben? Mr. Walker findet das Tagebuch seines Sohnes und versucht nun damit,den mysteriösen Morden auf die Schliche zu kommen.Er erfährt die Geschichte seines Sohnes, mit seinen Höhen und Tiefen und erkennt die Wahrheit hinter der schockierenden Geschichte. Betrogen von seiner Frau, belogen von seiner Familie und seinen Freunden, und mit einer Krankheit angesteckt, die ihm den Tod versprach, ging Johnny auf die Suche nach der Frau, die den Teufel im Blut trägt. Ein One-Night-Stand mit fatalen Folgen, die für Johnny erst einmal unentdeckt blieben.Dann lies den Krimi Der dritte Tod – Tagebuch eines hilflosen Mörders von Dantse Dantse und erfahre die schockierenden Hintergründe zu Johnny’s Handeln und seiner Suche nach der Frau mit dem Teufel im Blut.Erhältlich bei… Und bei deinem Lieblingsbuchhandel!Der aus Kamerun stammende Allround-Mehrfach-Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch, darunter Ratgeber, Sachbücher zu den Themen Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen, Verleger, Gründer, Experte für Ernährungs-, menschliche Verhaltens- und Persönlichkeitsentwicklungswissenschaften, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt in Darmstadt.Folge uns auch auf Instagram Facebook und Twitter!