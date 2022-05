Außergewöhnlichen Erfolg erreichen in nur 450 Seiten!

Dann ist das neue Buch über Erfolg von Dantse Dantse ein Must-Have!

Möchtest du die Welt bewegen und Menschenrechte richtig voranbringen wie Malcolm X, Martin Luther King, Willy Brandt und Nelson Mandela, Ghandi, Mutter Theresa?Willst du Hunderte von Büchern schreiben, die das Leben von Menschen verändern und verbessern werden?Möchtest du als Forscherin weltverändernde Erfindungen hervorbringen?Jeder kann in seinem Leben Erfolg haben. Dazu braucht man nur die richtige Anleitung und Herangehensweise. In seinem neuen Buch “Honigdachs-Strategie: Die Methode Jesus für außergewöhnliche Erfolge” erklärt Dantse Dantse, warum Selbstmarketing so wichtig ist.Von wegen Schweigen ist Gold?Bescheiden ist gut?Arroganz und Großmaul ist schlecht?Narzissmus und Ego sind Gift?Angst ist schwach?Viele dieser Eigenschaften werden als schlecht dargestellt. Man muss sich nur einmal Menschen anschauen, die Großes geschafft haben. Es wird auffallen, dass sie sich alle dieser Eigenschaften großzügig bedienen. Es sind nämlich gearde diese Eeigenschaften, die zu außergewöhlichem Erfolg führen. Wenn man weiß sie einzusetzten.Jesus zeigt uns, wie man es gerade mit diesen negativen Eigenschaften erst zu außergewöhnlichen Erfolg schafft.Das Geschäft von Jesus begann vor mehr als 2000 Jahren mit einem sehr erfolgreichen und perfekt durchdachten (Selbst-)Marketing. Das exzellente Marketingkonzept Jesu war die Basis seines Erfolgs und das wichtigste Werkzeug, um seine Mission erfolgreich abzuschließen. Wer so ein Marketingkonzept auch heute anwendet, wird zu 100% außergewöhnliche Erfolge erzielen.In 450 Seiten wird dir gezeigt, wie du dich behauptest und dir ein Selbstmarketing erstellst, das dir hilft erfolgreich zu werden. Nicht nur andere erfolgreiche Menschen nachahmen. Sondern deinen persönlichen Erfolg zu erreichen, auf deine ganz eigene Weise.