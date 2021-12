ADVENTSSPECIAL BEI INDAYI: Geschenkideen für BuchliebhaberInnen

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Unsere kreativen Geschenkideen



Die besten Geschenkideen kommen zum Schluss

Indayi edition wünscht dir eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten!



Zum Verleger:

Für alle, die noch nicht wissen, was sie einer Person schenken können, aber von ihr wissen, dass sie Bücher liebt: Indayi edition präsentiert dir:Lass dich von unserer Auswahl inspirieren und finde genau das passende Geschenk!1. Lesezeichen:Dafür gibt es viele tolle Möglichkeiten: Du kannst es selbst basteln mit persönlichen Fotos (als Fotostreifen) oder eins personalisieren lassen (mit Initialen)!2. Tassen:Der optimale Begleiter beim Lesen: eine Tasse Tee/Kaffee. Du kannst zum Beispiel Keramiktassen selbst bemalen oder ein Design erstellen und drucken lassen. Und wie wäre es, eine Referenz zu dem Lieblingsbuch der beschenkten Person herzustellen?3. LED-Lupe:Damit man abends im Bett lesen kann, braucht jeder Buchliebhabende eine coole LED-Lupe. Diese kann man fast über all im Internet erwerben!4. Licht-Projektor:Als 4. Idee für Buchliebhabende eignet sich ein cooler Licht-Projektor, den man am Abend anstellen kann, für eine gemütliche Lese-Atmosphäre.5. Bücherregal:Auch ein neues Bücherregal für die kostbaren Lieblingsstücke wird jeden Buchliebhabenden erfreuen!6. Duftöl:Duftöle erfrischen den Raum und haben eine entspannte Wirkung auf uns.7. Kerzen:Kerzen erhellen den Raum, gerade in der dunkeln und kalten Jahreszeit. Sie haben ebenfalls eine beruhigende und entspannte Wirkung auf uns und spenden Licht beim Lesen.8. Buchstütze:Eine Buchstütze kann natürlich nicht fehlen. Jeder wahrer Buchliebhaber wird es schätzen. Dank einer Buchstütze können die Bücher auf dem Regal nicht umfallen. Praktisch, oder?9. LED-Lichterketten:Sie zeichnen sich durch ihre erstaunliche Helligkeit aus. Deswegen eignen sie sich perfekt für Buchliebhaber und sorgen zudem für eine gemütliche Stimmung.10. Bücherbürste:Für jeden Buchliebhaber ist eine Bücherbürste ein „Must have“. Sie ist sehr praktisch, vor allem wenn man eine große Menge an Büchern hat. Mit der Bürste lässt sich der Staub, der sich auf den Büchern ablagert, leicht entfernen.11. Gemütliche Decke:Jeder Buchliebhaber braucht eine gemütliche Decke, vor allem für die winterlichen Abende mit einem guten Buch und einer Tasse Tee.12. Buchhülle:Auch mit einer Schutzhülle kann man nichts falsch machen. Ein Buchliebhaber wird sich über das Geschenk besonders freuen. So werden die Bücher über Jahre wie neu aussehen.13. Klebezettel:Diese Zettel kann man gerne kreativ gestalten. So kann der/die Beschenkte die Lieblingsstellen im Buch schnell wiederfinden!14. Winterdeko:Für das festliche und gemütliche Gefühl beim Lesen ist eine schöne Winterdeko perfekt!15. Merch:Dein/e Freund/in liebt eine bekannte Buchreihe ganz besonders? Dann schau doch mal nach, ob es dazu schon Merch gibt. Er/Sie freut sich bestimmt!16. Kalender:Personalisiere einen Kalender! Vielleicht hast du tolle Fotos von euch, die du reinkleben kannst, zum Beispiel von euch beiden auf einer Buchmesse? Oder hol dir den Kalender von indayi edition, der bald erscheint!Sieh dazu auf unserer Seite indayi.de und in unserem Shop vorbei!Vielleicht ist der Thrilleretwas für dich? Verfügbar auf Indayi.de Thalia und Hugendubel Oder für deine Kinder das Buch? Erhältlich auf Indayi.de Thalia und Hugendubel Der aus Kamerun stammende Bestsellerautor mit weit über 120 Büchern auf Deutsch. Darunter Ratgeber wie auch Sachbücher zu den Themen: Gesundheit, Psychologie, Kindererziehung und Romanen. Verleger wie auch Gründer, sowie sehr erfolgreicher Lebens- und Gesundheitscoach Dantse Dantse arbeitet und lebt nun in Darmstadt.WARNUNG: Das Lesen der Bücher von Dantse Dantse kann: Deine Augen öffnen, die Ohren sensibilisieren, die Zunge schärfen. Dein Herz berühren, dein Leben beeinflussen, deinen Horizont erweitern. Deine Sorgen beseitigen, dich gesund machen und erhalten. Und auch dein Schicksal verändern und dich glücklich machen