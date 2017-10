Steigt ein – wir fahren zur IGA Berlin 2017

Noch nicht ganz zu spät waren wir dieser Einladung in der Kirche St. Laurentius der Hansestadt Havelberg auf der BUGA 2015 am 23. September zur IGA noch gefolgt und hatten erwartungsgemäß sechs tolle Stunden erlebt.

Vom zentralen IGA-Parkplatz klappte die An- und Abreise mit einem Shuttle zum IGA-Haupteingang „Gärten der Welt“ (Fahrtdauer 15 min) reibungslos.

Trotz der vielen Besucher gab es auf dem weitläufigen Gelände kein Gedränge.



Uns war schon vorher klar, dass ein Tag viel zu kurz sein wird, um in diesem „MEHR aus Farben“ alle Zehn Themengärten, neun internationale zeitgenössische Gartenkabinette, Wassergärten, Blumenhallen und vieles mehr zu besuchen. Wir fuhren zuerst vom Haupteingang mit der Seilbahn auf den Kienberg zur Station „Wolkenhain“ und rollten vom Aussichtsturm aus entgegen des Uhrzeigersinns den Park auf.



Der Chinesische Garten und die beiden Blumenhallenschauen haben uns am meisten imponiert. Letztere werden jeweils an den Wochenenden beide gleichzeitig neu gestaltet. Sie hätten alle insgesamt die beson-dere Auszeichnung „Große Goldmedaille“ verdient!

Allerdings empfanden wir, dass der Aspekt „Internationale Gartenausstellung“ auf der IGA etwas zu kurz kam.

Ich kann unmöglich auf all die vielen Parkbereiche eingehen und beschränke mich in diesem Artikel auf das Freigelände und lasse bei Interesse die Blumenhallenschau noch folgen..

Vielleicht kann ich damit denjenigen Appetit machen, die noch nicht auf der IGA waren. Bis zum 15. Oktober ist dafür noch Zeit.