Unser Moratorium steht auf tönernen Füßen

In Dahlenburg scheinen die Uhren anders zu ticken. Mit dieser Unwucht werden sie es auch noch weiterhin tun, solange die Wählerinnen und Wähler am 12.9.2021 zur Kommunalwahl an dem Altbekannten festhalten. Die Parteien können die Zeit nicht anhalten, aber sie können sie besser machen. Wenn sie denn nur wollen.Die DahlenburgerInnen müssen wissen, dass unser erkämpftes Moratorium auf tönernen Füßen steht. Sie müssen wissen, dass eine mögliche Abschaffung der Strabs für die nächsten drei Jahre vom Tisch ist. Sie müssen wissen, dass sie spätestens nach der Kommunalwahl wieder um ihr Hab und Gut bangen müssen oder um ihre Altersvorsorge gebracht werden. Und sie müssen wissen, wer hierfür verantwortlich zeichnet und wer an dieser bürgerfeindlichen und unzeitgemäßen Satzung lernresistent festhält. Es ist höchste Zeit Rösser und auch deren Reiter zu benennen, bevor sich die Baggerschaufeln auf Kosten der Anlieger in die Asphaltdecken graben, die bekanntlich im Gemeindeeigentum stehen.Die Samtgemeinde Dahlenburg erhält vom Land Niedersachsen eine Bedarfszuweisung in Höhe von 1,15 Mio. EUR. Darüber kann man sich freuen, zumal man einem geschenkten Gaul bekanntlich auch nicht ins Maul schaut. Diese Landesalimentierung muss man sich schon verdienen, indem man sich zunehmend verschuldet und über einen langen Zeitraum über seine Verhältnisse lebt.Wer mehr zu diesem Thema lesen möchte, den verweise ich auf den folgenden Link: